Das Lokal von Welt auf dem Stauderplatz in Klagenfurt kocht eine Woche lang das ukrainische Nationalgericht “Borschtsch“ und spendet den Erlös der Ukraine-Hilfe der Caritas Kärnten.

KLAGENFURT. Auch an dem bunten Team im magdas-LOKAL in Klagenfurt geht der Ukraine Krieg nicht spurlos vorbei. Deshalb kredenzt es seinen Gästen von Welt seit fünf Jahren nicht nur feinste Kulinarik, sondern setzt nach Ostern auf ukrainische Gaumenfreuden. Unter dem Motto “Make Borschtsch, not war“ servieren die Mitarbeiter verschiedenster Herkunft von kommendem Dienstag, dem 19. April, bis Freitag, dem 22. April, das ukrainische Nationalgericht “Borschtsch“, einen Eintopf mit roter Beete, Wurzelgemüse, Kraut und Fleisch, um 9,90 Euro. Dazu git es, wer möchte, Uswar – ein traditionelles ukrainisches Erfrischungsgetränk aus getrockneten Früchten. Der Erlös dieser Aktionswoche kommt der Ukraine-Hilfe der Caritas Kärnten zugute.