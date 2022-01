Kärntner Ballkultur Schwebe: Im April soll in der Messehalle nach zwei Jahren coronabedingter Pauseder der erste Maturaball über die Bühne gehen.

KLAGENFURT. Vor Pandemiebeginn zählten Maturabälle zum Abschluss einer Schulkarriere. Am Parkett bei einem Walzer das Tanzbein schwingen, ein Abend in eleganter Abendgarderobe und gemeinsam die Mitternachtseinlage präsentieren. Was früher zur traditionellen Ballsaison gehörte, klingt in Zeiten wie diesen fast wie ein Relikt aus vergangenen Tagen.

Letztes Jahr beschlossen

Sechs Schülerinnen der Bafep Kärnten in Klagenfurt wagen über eine rauschende Ballnacht – zumindest – nachzudenken. "Wir können noch gar nicht sagen, ob und unter welchen Bedingen der Ball stattfinden wird", sagt Lea Ulbing. Zwei Jahre hat kein Maturaball der Bafep aus bekannten Gründen stattgefunden. Eines ist dem Ballkomitee jedoch bewusst: mit einer Absage wird jederzeit gerechnet. Letztes Jahr wurde der Beschluss gefasst, dass ein Ball geplant wird. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Feste möglich sind. Wie genau die Verordnungen im April aussehen werden, kann jetzt noch keiner sagen. Dennoch wollen sich die sechs Schülerinnen nicht entmutigen lassen und planen den Maturaball der Bafep am 8. April 2022.

Sponsoren gesucht

Sie sind damit die erste Schule in Klagenfurt, die sich über dieses Thema traut. Die Reaktionen der Eltern fallen großteils positiv aus. Einen gewichtigen Teil der Organisation macht die Sponsorensuche aus. Auch hier gibt es viele positive Rückmeldungen. "Als ich bei meiner Tante nachgefragt habe, hat sie sofort eine Unterstützung zugesagt", sagt Ulbing. Weitere Firmen, die meisten aus dem privaten Umfeld der 74 Maturantinnen und Maturanten, zeigen sich über den möglichen Schulball erfreut. Das Komitee ist übrigens in weiblicher Hand, obwohl immer mehr Burschen die Bafep besuchen.

Hohe Fixkosten

Zurzeit läuft die Sponsorensuche auf Hochtouren. Denn die Fixkosten für einen Schulball sind mit etwa 20.000 Euro nicht gerade niedrig. Unterstützung erhalten die Schülerinnen von Direktorin Marisa Krenn-Wache. "Ihr liegt auch sehr viel daran, dass der Schulball stattfindet. Sie unterstützt das Komitee Jahr für Jahr. Es wäre auch der letzte Ball vor ihrer Pension", sagt Ulbing.

Messe sticht Casino

Als Location für den Ball wurde die Messehalle 5 in Klagenfurt gewählt. "Wir wollen den Ball später, im April, über die Bühne gehen lassen, somit ist die Wahrscheinlichkeit der Möglichkeit höher. Es war auch das Casino Velden im Gespräch, aber dort waren im April keine Termine mehr frei", sagt Ulbing.

Tanzender Abgang?

Das Thema des Schulballes lautet "Pretty Woman walking out of School", angelehnt an den Film und den Oldie. Die Bezirkshauptmannschaft muss die Veranstaltung genehmigen. Unter Auflagen und einem Coronaschutzbeauftragten können Veranstaltungen durchgeführt werden. Viele gehen davon aus, dass die Zahlen der Coronainfektionen abflachen werden und die Bundesregierung die Bestimmungen lockern wird. Ob die Mädels und Burschen tanzend aus der Schule gehen werden, wird sich zeigen. "Pandemiebedingt bzw. durch die derzeitige Coronasituation sind behördliche Auflagen für Veranstaltungen zu erfüllen bzw. umzusetzen, je nach aktueller gültiger Fassung des Bundesministeriums. Aufgrund dessen sind im ersten Schulhalbjahr keine Bälle durchführbar", teilt uns die Messe mit.

"Jugend will tanzen"

Die Woche hat Andy Wankmüller, von der Tanzwelt Wankmüller und Fachgruppenobmann der Kärntner Freizeit- und Sportbetriebe der WKK, gestellt, um zu erfahren, wie es Kärntens Tanzschulen nach zwei Jahren Coronapandemie geht.

Wie ist die aktuelle Situation der Tanzschulen?

Österreichs Tanzschulen sind von dem Veranstaltungsverbot von Bällen und Schulbällen stark betroffen. Tanzkurse, die sonst vor einem Ballbesuch besucht werden, aber auch Kurse für die Mitternachtseinlagen, sind seit zwei Jahren weggebrochen. Überrascht waren wir vom vergangenen Herbst, als wir wieder relativ viele neue Tanzschüler begrüßen konnten. Mit dem Lockdown im November letzten Jahres wurde dieser aber leider wieder gebremst. Wir bemerken österreichweit, dass die Jugend wieder das Tanzen für sich entdeckt. Woran das liegt, kann ich aber nicht sagen.

Rechnen Sie heuer mit einer Ballsaison?

Ich denke, dass man ab Mai wieder daran denken kann. Ein Ball lebt von seiner Atmosphäre und Verordnungen wie eine Sperrstunde mit 22 Uhr und eine 2GPlus-Regel sind da nicht dienlich. Es gibt zwar neue Konzepte von Schulen, bei denen anstatt eines Balls ein Galadinner veranstaltet wird, man darf aber die Wirtschaftlichkeit nicht außer Acht lassen. Wenn man nur die Hälfte der Besucher hineinlassen kann, wird es schwierig die Kosten zu decken. Ob ein Ball durchführbar ist, hängt von der aktuellen Infektionslage ab. Wenn es das Infektionsgeschehen zulässt, ist es für mich vertretbar. Vorsicht ist allenfalls geboten, ein Ball ist ja mit Nachtgastronomie, wo auf kleinem Raum gefeiert wird, vergleichbar.



Erleben wir gerade ein Ende der Ball- und Tanzkultur?

Es wurde im Krieg und auch in Krisenzeiten immer getanzt. Ich glaube an eine Zukunft der Ballkultur. Ein Ansatz wäre Unterstützung von öffentlicher Hand in Form von Kulturförderpaketen. Viele große Bälle in Wien wurden bereits abgesagt.

Zur Sache

Geplante Termine der Schulbälle an der Messe

8. April 2022, BAFEP Ball – Ball der BUNDES-BILDUNGSANSTALT und KOLLEG für ELEMENTARPÄDAGOGIK KÄRNTEN, Klagenfurt.

28. Mai 2022, HTL Ball – Ball der Höheren Technischen Bundeslehranstalt, Mössingerstraße - Klagenfurt.

29. Oktober 2022, PITZ-Ball – Ball der HBLA Pitzelstätten.

25. November 2022, BRG Ball – Ball des BG/BRG Mössinger, Klagenfurt.