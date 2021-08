Erste Details zur XXL-Store im Klagenfurter Südpark. Für das Team wird Verstärkung gesucht.

KLAGENFURT. Unübersehbar sind die Bauarbeiten an der neuen XXL-Sports-Filiale im Klagenfurter Südpark. Gerade bringen Arbeiter die Glasfassade an, die Ausbauten im Innenbereich laufen auf Hochtouren. Wann das neue Sportgeschäft mit einer Gesamtfläche von 2.500 Quadratmetern im Klagenfurter Einkaufszentrum aufsperren wird, verrät uns die Kommunikationsabteilung noch nicht. Was aber schon feststeht: Die Mitarbeitersuche für 30 bis 40 Mitarbeiter für die Filiale läuft auf Hochtouren. Marina Gasser wurde als Filialleiterin bestimmt. "Wir suchen noch Team-affine, sportbegeisterte Mitarbeiter für die Abteilungen Ski & Bike, Sport/Laufen/Training sowie für Freizeit und Jugend. Gerne können Interessierte auch einfach eine Initiativbewerbung schicken", teilt Gasser auf Anfrage der WOCHE mit.

Hockey als ein Schwerpunkt

Doch braucht Klagenfurt wirklich noch ein weiteres Sportgeschäft, ist der Markt nicht gesättigt? XXL Sports & Outdoor ist vom Standort Klagenfurt überzeugt. Der Sportriese hat seinen mit Hauptsitz in Oslo, betreibt weltweit 90 Stores und wird in Österreich bald seine achte Filiale geöffnet hat. Was viele zukünftige Kunden interessierten wird: Es wird in dem Sportgeschäft eine Service-Werkstatt geben. "Unsere Experten werden u. a. Ski, Fahrräder und Fitnessgeräte montieren, Schlittschuhe schleifen, Schläger bespannen", verrät Gasser. XXL Sports & Outdoor verspricht niedrige Preise, durch große Einkaufsvolumina und effiziente soll das möglich werden. Auf zwei Verkaufskonzepte wird gesetzt: Erstens auf Beratung vor Ort und zweitens auf Self-Service-Tools wie den Pick-Up Locker, wo man bequem bestellte Waren kontaktlos abholen kann. Vier große Abteilungen – Ski & Bike, Bergsport und Jagd, Sport/Laufen/Training, und Freizeit & Jugend – erwarten die Kunden für sämtliche Sportarten wie Hockey (Schwerpunkt), Fußball, Tennis/Racketsport, Golf, American Sports, Laufen, Yoga, Krafttraining, Fitness, Wassersport, Schwimmen, Ski, Langlauf, Snowboard, Sportelektronik, Wandern, Klettern, Bouldern, Camping, Jagd, Freizeit uvm..