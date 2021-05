Während des letzten Jahres fand die Jugendarbeit großteils online statt, die Zeit wurde für Sanierungsmaßnahmen genützt.

KLAGENFURT. Das Jugendforum Mozarthof ist seit etlichen Jahren ein beliebter Treffpunkt für die Klagenfurter Jugend. Während der Corona-Pandemie wurden die Räumlichkeiten teilweise saniert. So konnte kürzlich auch ein eigener Fitnessraum eröffnet werden. Zahlreiche Geräte, vom Cross-Trainer bis hin zur Hantelbank, stehen den Jugendlichen ab sofort kostenlos zur Verfügung. Die Sanierungsarbeiten gehen noch bis Ende Mai weiter, im Innenhof wird ein Lift eingebaut, Boden und Wände in den Räumlichkeiten werden im Laufe der nächsten Monate renoviert. Der Betrieb im Mozarthof läuft aber wie gewohnt weiter. "Mit dem neuen Sportraum bietet das Jugendforum Mozarthof ein weiteres attraktives Angebot für Jugendliche in Klagenfurt. Es freut mich, dass mit den kommenden Umbauarbeiten nun auch die Barrierefreiheit des Gebäudes sichergestellt wird", so Jugendreferentin, Stadträtin Corinna Smrecnik.

Corona-Regeln

Im Mozarthof sowie in allen Youth Points der Stadt Klagenfurt gelten als Eintrittstest die Schultests. Der Mindestabstand soll, wo möglich, eingehalten werden. In den Zentren herrscht keine Maskenpflicht mehr. "Die Jugendlichen können sich somit freier bewegen, wir freuen uns, wenn wir wieder unsere gewohnte Jugendarbeit leisten können und direkten, persönlichen Kontakt zu den Jugendlichen haben", so das Mozarthof-Team.

Zur Sache

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 14-18.30 Uhr

Freitag: 14-20 Uhr

Samstag: 12-18 Uhr