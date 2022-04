Max Mutze, DER "Astronaut" und Gewinner von "The Masked Singer", Sänger des Hits "Can't Wait Until Tonight", "Lebenslieder"-Moderator und Preisträger des deutschen Jazz-Award, gastiert zum ersten Mal in Kärnten.

KLAGENFURT. Gemeinsam mit der beliebten, 18-köpfigen kelagBIGband unter der Leitung von Hans Lassnig, wird der grandiose Soul- & Popsänger Max Mutzke nun auch endlich in Klagenfurt Halt machen. Als weiterer Gastmusiker wird auch noch Torsten Goods, der Gitarrist von Sarah Connor, mit dabei sein.

Multitalent

Seinen Durchbruch schaffte Mutzke 2004 mit der Teilnahme bei dem Casting-Wettbewerb von Stefan Raab und dessen Show „TV total“. Und tatsächlich stach der Sänger, dessen Spektrum von Pop und Rock über Soul, Jazz und Funk reicht, sämtliche Konkurrenz aus. Der Song „Can’t Wait Until Tonight“ stieg direkt auf Platz eins der deutschen Charts ein. Damit qualifizierte Mutzke sich für die Teilnahme beim „Eurovision Song Contest“ in Istanbul. Nach weiteren erfolgreichen Platten legt der Musiker mit „Wunschlos süchtig“ nun ein autobiographisches Singer/Songwriter- Album mit Soul- und Pop-Einflüssen vor, auf dem er erstmalig komplett auf Deutsch zu hören ist.

Musik mit Energie

Seit 20 Jahren ist die kelagBIGband eine der musikalischen Imageträger in Kärnten und macht die sonst so lautlose Energie in zahlreichen Konzerten auch hörbar. Viel Herzblut, konsequente Probenarbeit und die professionelle Organisation führten in den vergangenen Jahren zu unvergesslichen, gemeinsamen Auftritten mit international renommierten Gastmusikern, wie Bill Ramsey, Marianne Mendt, PeeWee Ellis, Nomfusi, Dorretta Carter, Sandra Pires, Louie Austen, Kevin Mahogany, Manfred Bockelmann, Rounder Girls, Zoë, u.v.a.m. Und in diesem Jahr startet die Konzertsaison mit einem weiteren Knüller: Max Mutzke & Torsten Goods gastieren mit der kelagBIGband im Konzerthaus Klagenfurt. Ein musikalisches Feuerwerk der Extraklasse ist hiermit garantiert.

Erstes Konzert in Klagenfurt

Am 21. Mai 2022 um 20:00 Uhr startet im Klagenfurter Konzerthaus das einmalige Erlebnis. Tickets sind in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen, in jeder Raiffeisenbank und allen Libro Filialen, sowie online unter www.oeticket.com und telefonisch unter 01 / 96096 erhältlich.

Leservorteil

Natürlich haben wir für unsere Leser einen besonderen Vorteil für das Konzert im Mai:

€ 5,- Ermäßigung pro Ticket

mit dem Rabattcode "LEBEN2105"

Code einlösbar in allen Vorverkaufsstellen und online unter

www.oeticket.com

Gültig bis 30.04.2022 für max. 4 Karten (pro Gutschein)

Barablöse oder Kombination mit anderen Vergünstigungen nicht möglich.