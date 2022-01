KLAGENFURT. Wie sagt man schön? Die Gerüchteküche ist wieder einmal ordentlich am Brodeln. Diesmal geht es um einen Leerstand, genauer gesagt um die Adresse Alter Platz 12 in Klagenfurt. Glaubt man Gerüchten, plant die Stadt Klagenfurt hier eine Impfstraße unterzubekommen. Heute, am 10. Jänner 2022 tagte das Krisenstabteam der Stadt Klagenfurt. Vorab konnte nur eine Information eruiert werden: eine Impfstraße, die von Stadt, Land, KGKK und Roten Kreuz betreut wird, soll hier entstehen. Nun die offizielle Meldung. "Am Alten Platz 12 werden zwischen 5 und 10 Impfstraßen errichtet. Geöffnet werden soll das neue Impfzentrum, wenn das Impfcenter in den City Arkaden mit 30. Jänner schließt. Ab 1. Februar geht es los. Es wird gerade dementsprechend adaptiert", teilt Bgm. Christian Scheider (TK) auf Nachfrage der Woche mit.