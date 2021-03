Die Diözese Gurk-Klagenfurt startet eine vorösterliche Aktion. Kirchenmitarbeiter überreichen in den nächsten Tagen eine neue Broschüre mit Tipps zum Osterfest persönlich.



KLAGENFURT. Unter dem Motto "Ostern zu den Menschen bringen" statten kirchliche Mitarbeiter in den nächsten Tagen den Haushalten in ihrer Umgebung Besuche ab. Dabei überbringen sie eine neue Broschüre der Katholischen Kirche und Ostergrüße. Die Broschüre "Ostern feiern / Praznovanje velike noči" gibt Tipps zur Gestaltung der Karwoche und des Osterfestes.

Lebendiges Zeichen



Ziel der Aktion ist es, die Osterbotschaft in die Häuser und Wohnungen der Menschen zu bringen – "unabhängig davon, ob es uns die Pandemie erlauben wird, Ostern in Gemeinschaft zu feiern oder nicht“, erzählt Seelsorgeamts-Direktorin Elisabeth Schneider-Brandauer. "Wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Kontakteinschränkungen sind persönliche Begegnungen und Gespräche oft sehr in den Hintergrund geraten. Mit der neuen Oster-Broschüre wollen wir uns als Katholische Kirche Kärnten gemeinsam auf den Weg machen und ein starkes und lebendiges Zeichen des Miteinanders setzen", betont Schneider-Brandauer.

Kostenlose Broschüre



Die Broschüre "Ostern feiern / Praznovanje velike noči" wurde vom Bischöflichen Seelsorgeamt und dessen slowenischer Abteilung Dušnopastirski urad (DPU) in deutscher und slowenischer Sprache veröffentlicht. Auf 16 Seiten führt das Heft mit Texten, Impulsen und Anregungen vom Palmsonntag hin zum Osterfest. Die Broschüre ist in den Kärntner Pfarren, im Behelfsdienst der Diözese Gurk sowie im Webshop der Katholischen Kirche Kärnten kostenlos erhältlich. Ein Download ist unter www.kath-kirche-kaernten.at/osternfeiern möglich.