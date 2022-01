KLAGENFURT. Lokalaugenschein in der Lodengasse beim Sparsupermarkt. Architekt und Gemeinderat Elias Molitschnig (Grüne) ist der Ansicht, dass bei der Planung und Umsetzung des Lebensmittelmarktes die "schwächeren" Verkehrsteilnehmer, Fußgänger und Radfahrer, nicht berücksichtigt wurden und dass es in diesem Punkt grobe Sicherheitsmängel gäbe. Was Molitschnig noch kritisiert: "Vor dem Neubau des Spars hat es eine Verbindung zwischen DM und Spar gegeben, diese wurde für Parkplätze platz mache." Eine Frau passiert gerade die Stelle zwischen DM, der angrenzende Bäckerei und geht zum Sparmarkt. Der dort entstandene Trampelpfade ist eisig und rutschig, mit einem Einkaufskorb balanciert sie Richtung Spar. "Trampelpfade machen Fehler von Planer offensichtlich", sagt Molitischnig. Sein Vorschlag: "Die Lage ist ein Versäumnis der Planung. Bei der Bäckerei könnte man die Sitzterrasse ausweiten und mit einer Rampe versehen, anstatt dessen wurden Parkplätze geschaffen".

Was sagt Spar zu den Vorwürfen? "Wie viele andere unterliegen auch wir den Vorgaben der jeweiligen Behörden und in diesem Fall wurde uns von der Stadt Klagenfurt ganz klar kommuniziert, dass wir die Überfahrt, also auch den Übergang zwischen den Parkplätzen SPAR und DM baulich unterbinden müssen", aufgrund der Vorhaben "habe man kaum Spielraum".

Beim Neubau des SPAR-Supermarktes in der Lodengasse haben wir die Verkaufsfläche vergrößert und dadurch hat sich die Parkplatzfläche verkleinert. Aber durch eine neue Anordnung konnten wird die Anzahl der einzelnen Parkplätze beibehalten.

Auch das Thema Flächenversiedelung wird hier augenscheinlich. Für Molitschnig ein Negativbeispiel für Bodenversiegelung. Laut Spar fordert der Kunde ein großes Sortiment, was wiederum große Verkaufsflächen zufolge hat. "Können Standorte jedoch nicht mehr ausgebaut werden oder SPAR baut an neuen Siedlungsräumen beziehungsweise Verkehrsadern, entstehen neue Märkte auch auf der grünen Wiese. SPAR versucht dabei gemeinsam mit Wohnbau-Genossenschaften oder Immobilienentwicklern eine Überbauung zu ermöglichen. Parkplätze werden, sofern es ein wirtschaftlich sinnvoller Betrieb des Marktes erlaubt, in eine Tiefgarage verlegt", teilt Spar weiter mit.

So erklärt die Stadt die Abtrennung: "Im Zuge des Umbaus des SPAR (EKZ1) hat sich herausgestellt, dass eine nicht zulässige Fahrverbindung zum DM bestanden hat, was zu einer betriebsorganisatorischen Einheit geführt hätte und eine enorme Ausweitung der EKZ1-pflichtigen Fläche und Verkaufsfläche bedeuten würde. Dieser Zustand wurde damit beseitigt. Gegen eine Querung/Verbindung für Fußgänger gibt es keine rechtlichen Bedenken - die Verbindung zwischen Lodengasse und Waidmannsdorfer Straße ist für die Öffentlichkeit umgesetzt und auch nach dem Umbau des Spar-Marktes weiterhin aufrecht.

Bei Billa in der Petruigasse ist es nicht viel besser: Obwohl es hier den stark befahrenen Radweg gibt, wurde eine Einbindung verabsäumt. Die im Süden befindlichen Anrainer, die den Billa fußläufig erreichen könnten, werden durch einen hohen Erdwall erschwert.

Was das Thema Sicherheit betrifft: Die Sicherheitsaspekte bei Parkplätzen obliegt ausschließlich den Betreibern, Vorgaben betreffen bisher Vorgaben wie Behindertenplätze und Fahrrabstellplätze, ein Leitsystem kann die Behörde nur empfehlen. Lichtblick: Momentan ist der „Masterplan Gehen“ von Stadtplanung und Verkehrsabteilung in Arbeit. Dieser widmet sich der Frage: "Wie kann die Situation der Fußgeher verbessert werden?