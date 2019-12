Neue Jugendfreizeitstudie des Instituts für Jugendkulturforschung

zeigt: Party und Shopping waren gestern

Dass junge Österreicherinnen und Österreicher die Freizeit lieben, ist bekannt. Und auch, dass sie in der Freizeit Energie tanken und ihre Batterien für Schule, Studium und Beruf aufladen.

Aber wie funktioniert das konkret: Was tun Jugendliche in ihrer Freizeit besonders gerne? Das Institut für Jugendkulturforschung hat in der aktuellen Jugendfreizeitstudie „Leisure ist Pleasure“ bei 1.000 repräsentativ ausgewählten Österreicherinnen und Österreichern im Alter von 16 bis 29 Jahren nachgefragt.



Hauptsache Freizeit:

Die Freizeitkulturen der jungen Österreicherinnen und Österreicher bieten einen Mix aus Aktivität und Chillen.

8 von 10 Jugendlichen (81%) unternehmen in ihrer Freizeit besonders gerne etwas mit ihren Freunden,

7 von 10 Jugendlichen (71%) lieben es aber auch, einfach einmal nichts zu tun und zu relaxen.

Jugendfreizeit ist Freizeit mit Freunden und mit der Familie

Freunde und Familie sind wichtige Freizeitpartner. Jugendliche wollen ihre Freizeit mit Menschen verbringen, die ihnen persönlich wirklich etwas bedeuten.

Die Jugendlichen verbringen die Freizeit gerne mit den Eltern, den Geschwistern oder Verwandten. Weg vom exaltierten Vergnügen hin zum Soliden: Sport und Outdoor-Energietanken im Trend Im Ranking der bei jungen Österreicherinnen und Österreichern beliebtesten Freizeitaktivitäten spielen exaltiertes Vergnügen und schrill-bunte Lifestyles jedoch wider Erwarten eine Nebenrolle.

