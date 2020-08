Gott sei Dank ist nicht mehr passiert: Bei Viktring stießen heute ein Auto und ein Zug zusammen.

KLAGENFURT. Heute Nachmittag wurden einige Klagenfurter Feuerwehren – die FF St. Ruprecht, die FF Viktring und die Berufsfeuerwehr Klagenfurt – zu einem Einsatz zur Eisenbahnkreuzung in der Flußgasse bei Viktring gerufen. An einem unbeschrankten Bahnübergang kam es zum Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Triebwagen-Garnitur, mit zwölf Personen besetzt. Ein 39-jähriger Klagenfurter war der Autolenker, das Fahrzeug wurde vom Zug erfasst und auf die Seite geschoben. Der Lenker erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen und wurde ins UKH Klagenfurt gebracht, alle Fahrgäste des Triebwagens blieben unverletzt. Schwerer Sachschaden entstand natürlich am PKW, der Sachschaden am Zug ist noch unbekannt – ebenso wie die Unfall-Ursache.

Die Zugstrecke war für eine Stunde und 45 Minuten gesperrt. Die Feuerwehren mussten nicht handeln.