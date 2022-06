Ein 16-jähriger Klagenfurter fuhr heute gegen 07.40 Uhr mit einem mit seinem Moped auf der Rotschitzenstraße in Klagenfurt am Wörthersee in südliche Richtung und wollte die Kreuzung mit der Straße Am Birkengrund geradlinig überqueren.

KLAGENFURT. Zum selben Zeitpunkt war eine 49-jährige Klagenfurterin mit ihrem Pkw auf der Straße am Birkengrund in östliche Richtung unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links einbiegen. Als die Frau, nachdem sie aufgrund eines weiteren Pkws kurz angehalten hatte, in die Kreuzung einfuhr, kam es zur Kollision mit dem Mopedfahrer.

Moped aus Bachbett geborgen

Der 16-jährige stürzte auf die Fahrbahn, dessen Moped ins nahegelegene Bachbett des Kehrbaches. Der Mopedlenker wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Klagenfurt verbracht. Das Moped wurde vom Vater des Verletzten und einer Polizeistreife aus dem Bachbett geborgen. Alkotests verliefen negativ.