Gestern gegen 20.00 Uhr lenkte ein 46-jähriger Mann aus Klagenfurt seinen PKW auf der Miegerer Straße von Klagenfurt kommend in Richtung Gurnitz. In einer dort befindlichen Linkskurve kam der Mann auf das Straßenbankett und in weiterer Folge von der Straße ab, prallte gegen einen dort befindlichen Baumstumpf, wodurch sich das Fahrzeug überschlug.

KLAGENFURT. Er kam in einem angrenzenden Bachbett auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 46-jährige konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Eine ihm nachfahrende 42-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt konnte den Vorfall beobachten und die Rettungskräfte verständigen. Der 46-jährige wurde durch den Verkehrsunfall im Bereich des Kopfes unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt eingeliefert.

Alkotest verlief positiv

Ein Alkotest verlief positiv. Neben den Beamten der PI Grafenstein standen die FF Ebenthal mit 2 Fahrzeugen und 19 Frau/Mann und die FF Grafenstein mit 11 Frau/Mann im Einsatz. Die Miegerer Landesstraße (L100) war für die Dauer der Fahrzeugbergung gänzlich gesperrt.