Plasma spenden is momentan wichtiger als jemals zuvor.Wie so eine spende funktioniert und was dafür notwendig ist.

KLAGENFURT. Blutspenden, mit dem Begriff kann so ziemlich jeder etwas anfangen. Aber was genau ist eine Plasmaspende? Plasma ist der Teil des Blutes, der flüssig ist, der zwischen den Blutzellen ist. Bei einer Plasmaspende wird dieser Teil vom Rest getrennt und wird gespeichert, die Blutkörperchen werden wieder in den Körper zurückgegeben. Dadurch kann sich der Körper von der Spende schneller erholen und wird weniger belastet. Die Proteine im Plasma können ebenfalls sehr schnell nachgebildet werden, sodass auch das für den Körper kein großes Problem darstellt.

Höhere Spendefrequenz



Blutplasma darf man im Gegensatz zu einer Vollblutspende deutlich häufiger machen, nämlich bis zu 50 Mal im Jahr. Da die Bestandteile des Blutes allerdings getrennt werden müssen, dauert eine Plasmaspende, bei der zwischen 600 und 850 Milliliter Plasma gewonnen wird, etwa eine Stunde. Ein weiterer Unterschied ist, dass man für eine Plasmaspende eine Entschädigung erhält. Diese liegt bei 25€, um die höhere Spendefrequenz und den hohen Zeitausgleich zu entschädigen.

Plasma als Medikament



Blutplasma kann nicht künstlich hergestellt werden und muss daher über Spenden erlangt werden. Ob man eine Plasmaspende abgeben darf, wird von einem Arzt nach ausfüllen eines Gesundheitsfragebogens entschieden. Zudem sollten keine Schmerzmittel in den letzten 24 Stunden eingenommen worden sein und eine Stunde vor der Spende nicht mehr geraucht werden. Aus dem Plasma können die Proteine verwendet werden, um lebenswichtige Funktionen zu erhalten. Im Rahmen der medizinischen Notfallversorgung bei einem Unfall etwa kommen Plasma-Medikamente zum Einsatz. Aber auch bei manchen Krankheiten ist Plasma der einzige Behandlungsweg, wenn es sich zum Beispiel um Immundefekte handelt.

Während Corona noch wichtiger



Insbesondere in Coronazeiten ist es wichtig, dass Patienten ihre Plasma-Therapien bekommen. Durch die Unsicherheit mit Covid-19 sind allerdings die Spenden drastisch zurückgegangen. Eine Plasmaspende fällt unter die „Betreuung und Hilfeleistung unterstützungsbedürftiger Personen“ und ist daher auch im Lockdown oder während einer Ausgangssperre erlaubt. Im Spendezentrum sind sehr strenge Sicherheitsmaßnahmen aufrecht. So ist es seit Beginn der Pandemie zu keiner Ansteckung im Zentrum gekommen. Spender werden allerdings gebeten, nur nach Terminvereinbarung ins Zentrum zu kommen. Weitere Informationen finden Sie unter plasmazentrum.at