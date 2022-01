Eine schreckliche Gewalttat hat sich am Samstag in Klagenfurt zugetragen. Eine Frau wurde laut aktuellem Stand zufällig Opfer einer Messerattacke. Der mutmaßliche Täter soll laut Polizei mehrmals auf das Opfer eingestochen haben.

KLAGENFURT. Vor und in den Cityarkaden ist viel los an diesem Samstag gegen 14 Uhr. Wenig deutet darauf hin, dass es hier am Vormittag zu einer schrecklichen Bluttat gekommen ist. In der Waggasse befindet sich jedoch noch Blut am Boden. Genau hier fand die Tat statt, gleich gegenüber einer Parkplatzausfahrt und direkt neben einem Modegeschäft. MeinBezirk beim Lokalaugenschein. Eine Verkäuferin des Modegeschäfts ist geschockt: "Bei mir waren viele Kunden. Plötzlich überall Polizei und die Rettung. Die Tat selbst habe ich nicht gesehen. Die Polizei war auch bei mir und hat mich gefragt."

Video von Tat

Das Opfer, es handelt sich um eine 62-Frau, wurde mit einem Messer angegriffen. Ein Mann stach laut Polizei "zahlreiche Male" auf die Frau ein. Ein 28-jähriger armenischer Staatsbürger stellte sich kurz nach der Tat. Er gilt als dringend tatverdächtig. Die Einvernahme läuft. Ein Motiv gibt es laut Polizei noch nicht. Laut aktuellem Stand könnte die Frau Zufallsopfer gewesen sein. Von der Tat soll es ein Video - offenbar von einer Überwachungskamera - geben. Darauf soll zu sehen sein, wie ein Mann auf das Opfer einsticht.

Videointerview mit Polizei

MeinBezirk befragte zur Tat Polizeisprecherin Lisa Sandrieser. Das Interview anbei.