Regional einkaufen - ein kleiner Streifzug durch entsprechende Angebote in Klagenfurt Stadt und Land.

WELZENEGG, INNENSTADT, MARIA RAIN, MARIA SAAL. Eine wertvolle und nachhaltige Ergänzung zum städtischen Marktwesen in Klagenfurt ist der "Alpe trifft Adria"-Bauernmarkt in Welzenegg, den Igor Ogris "erfunden hat" und mittlerweile seit sechs Jahren vorantreibt.

Klein, aber fein ist hier die Devise. "Heuer war es nicht einfach, den Markt aufrechtzuhalten, aber wir haben es geschafft. Und auch Partner aus Slowenien und Italien sind uns treu geblieben", berichtet der ehemalige SAK-Spieler Ogris, der nun die Agenda vorantreibt.

Neben den coronabedingten Unzulänglichkeiten macht es der willkommene Um- und Ausbau des SAK-Sportpark/športni park Welzenegg nicht gerade leicht, das Unterfangen durchzuziehen. Aber, es fruchtet: Die Bevölkerung – und nicht nur die Welzenegger – nimmt den Markt an.

Der Sportpark in Welzenegg ist seit sieben Jahren die "Heimat" des SAK, Ogris der "Motor". Das Motto der Unternehmungen: "Zommstehn am Mårkt". Ogris: "Wir sind ein kleiner, aber feiner Markt und alle, die auf gute Lebensmittel aus sind, sind herzlich willkommen."

Rund um die Uhr

24 Stunden, sieben Tage die Woche hat "Rupps BauernEcke" in der Maria Rainer Kirchenstraße geöffnet. "Ich wollte vielfältige regionale Produkte ohne feste Öffnungszeiten anbieten. Viele wussten gar nicht, was in ihrer Region eigentlich produziert wird. Mit 19 Partnern gelingt diese Vielfalt. Da man mit fixen Öffnungszeiten gebunden ist, habe ich mich dazu entschieden, den Verkaufsraum mit Automaten auszustatten", erzählt Nebenerwerbs-Bäuerin Andrea Rupp über ihre Geschäftsidee. Aus eigener Landwirtschaft kommen Fleisch- und Milchprodukte, Brot und Nudeln in den erst kürzlich erweiterten Hi-Tec-Selbstbedienungsladen. Cousine und Konditormeisterin Jasmin Kopeinig steuert Mehlspeisen bei, Bauern aus der Region den Rest.

Bei der Bezahlung ist man auf die Ehrlichkeit der Käufer angewiesen. "Ich bin davon ausgegangen, dass die Menschen ehrlich sind und wurde bislang nicht enttäuscht", berichtet Rupp.

Regionalität zum Frühstück

Eingekauft wird vor allem am nahen Benediktinermarkt, besonders beliebt ist das Café-Restaurant "Île de France" in der Karfreitstraße fürs Frühstück. Die Produkte kommen jedenfalls "von ausgewählten regionalen Betrieben unseres Vertrauens", betont Betreiber Mario Kowalczyk. Für die Philosophie des Cafés zitiert Kowalczyk Winston Churchill: "Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen."

Frühstück gibt's bis zwölf Uhr, am Mittagstisch werden unter anderem Flammkuchen, Galettes und Crêpes serviert.

Kürbisse zum Knabbern und Ölen

„Qualität muss man schmecken können“, ist Paul Knafls Devise für die Produkte seines "Bauernhof Knafl", die er ab Hof sowie im 24-Stunden-Ab-Hof-Automaten anbietet.

Spezialisiert hat er sich auf die Produktion von Erdäpfeln und Kürbisprodukten – von Maria Saaler Premium-Kürbiskernöl bis zu diversen Kürbis-Knabberkernen und Kürbis-Schokolade (www.knafl.org).