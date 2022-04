Die Rocky HorrorShow ist zurück in Kärnten und rockt im Mai das Konzerthaus in Klagenfurt.

Die Sensation ist perfekt: Dirk Smits und die Musicalfactory Kärnten haben es geschafft und bringen die „Rocky Horror Show“ nach über 20 Jahren wieder nach Klagenfurt! Vom 7. bis 15. Mai lässt man es daher so richtig krachen.

Let’s do the Time Warp again

Die Geschichte rund um das frisch verlobte Pärchen Brad und Janet, das nach einer Autopanne bei strömendem Regen in einem nahegelegenen Schloss um Hilfe bittet, dabei aber mitten in einem schrillen Panoptikum landet, unterhält seit Jahrzehnten. Der animalisch exzentrische Dr. Frank’n’Furter und sein Gefolge schicken die unschuldigen Seelen auf eine Reise in nie erahnte, fantastische Sphären. Die aberwitzige Story aus Transsexual Transylvania entzückt dabei mit bekannten Songs wie dem „Time Warp“, „Over at the Frankenstein Place“ oder „Sweet Transvestite“. So wird der unartigste Spaß, den man auf der Bühne erleben kann, vom Publikum weltweit enthusiastisch zelebriert und gefeiert. Für diejenigen, die aktiv mitmachen wollen, gibt es an der Abendkasse Fanbags mit diversen Utensilien, die während der Show zum Einsatz kommen, zu kaufen.

Große Ehre für Musicalfactory

Grünes Licht für das Musical bekam Smits aufgrund der hohen Qualität seiner bisherigen Arbeit. So steht der künstlerisch weitgereiste Holländer und Wahlkärntner seit über 10 Jahren für unterhaltsame und ausverkaufte Produktionen. Bereits im Jahr 2000 als Frank’n’Furter auf der Seebühne zu sehen, will Smits nun mit rasantem Tempo, viel Glamour und einer Menge Sexappeal das Konzerthaus füllen. Unterstützt von einem wie immer hochkarätigen Team, unter musikalischer Leitung von Herwig Gratzer und unter der Choreografie von Jasmin Eberl, singen und spielen neben Dirk Smits u.a. Sabine Neibersch, Lukas Zuschlag und Kim Unger. Freuen Sie sich frei nach dem Motto „Don’t dream it, be it!“ auf eine Show, bei der Stillsitzen keine Option ist! Man MUSS dieses Kultmusical wenigstens einmal gesehen haben! Tickets und Infos unter www.musicalfactory-kaernten.at

Termine

7. Mai - 19:30 Uhr

8. Mai - 18:00 Uhr

13. Mai - 19:30 Uhr

14. Mai - 19:30 Uhr

15. Mai - 18:00 Uhr

