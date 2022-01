In Klagenfurt kam es am Samstag wieder zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung.



KLAGENFURT. Laut Schätzungen der Polizei fanden sich in Klagenfurt rund 550 Personen zu einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung vor dem Stadttheater ein. Als Redner trat der Tiroler Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser (FPÖ) auf. Hauser wetterte gegen die Regierung und die - Zitat - "gekauften Medien". Weiterhin verteidigte der Politiker das Pferdeentwurmungsmittel "Ivermectin". Hauser: "Es gibt eine Liste der WHO. Das ist eine Liste für Medikamente, nicht für Pferdemittel....". (Anmerkung: Vor dem Einsatz von Ivermectin als "alternative Methode" zur Behandlung von Corona wird von der Apotheker- und der Ärztekammer gewarnt.)



Demozug durch Stadt

Nach der Rede Hausers setzte sich ein Demozug durch die Klagenfurter Innenstadt in Bewegung. Dieser führte vom Stadttheater, über die Paulitschgasse und der Bahnhofstraße zurück zum Stadttheater. Begleitet wurde der Demozug von einer Beschallung, die wohl so manch einen schlummernden Klagenfurter aus dem Bett riss. Aus Lautsprecherboxen, die auf einem Traktor befestigt waren, lärmte so manch ein "Partyhit". Zudem wurden Sirenen eingesetzt und auf Kochtöpfe geschlagen.

Weitere Kundgebung

Für Sonntag ist in Klagenfurt eine weitere Kundgebung geplant. Am Nachmittag soll ein Autocorso stattfinden.