In der Nacht auf Mittwoch wurde wieder eine Telefonzelle in die Luft gesprengt. Diesmal im Stadtteil Welzenegg.

KLAGENFURT. Bisher unbekannte Täter sprengten am 28. Dezember 2021 gegen 23:40 Uhr eine Telefonzelle in Klagenfurt unter Verwendung eines pyrotechnischen Gegenstandes. Die Telefonzelle soll sich im Stadtteil Welzenegg, im dortigen Schachterlweg befunden haben. Durch die Tat entstand ein hoher Sachschaden. Zuletzt wurde eine Zelle in Ebenthal gesprengt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.