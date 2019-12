Ist die Silvester-Schießerei noch zeitgemäß? Die Meinungen der Klagenfurter gehen auseinander.

Das leuchtende Spektakel am dunklen Nachthimmel erfreut einerseits die Gemüter – andererseits haben Feuerwerke auch negative Auswirkungen auf unsere Umwelt: Sie verursachen Lärm und belasten die Luft mit Schadstoffen, die Gefahr von Bränden steigt und Tiere leiden unter der lauten Knallerei. Die WOCHE hat sich in Klagenfurt umgehört:

Claudia Ornetzeder: Im Sinne des Klimaschutzes sind Silvesterfeuerwerke nicht unbedingt notwendig und auch nicht mehr zeitgemäß. Die Feinstaubbelastung steigt, für Hunde und andere Tiere ist der Lärm eine Zumutung. Ich würde das Geld lieber für den guten Zweck spenden, anstatt in Feuerwerke und Knaller zu investieren.

Christian Egger: Das Feuerwerk hat Tradition und macht Freude. Ich finde die Diskussion ums Feuerwerk in puncto Umweltschutz mitunter etwas konstruiert. Silvester findet nur einmal im Jahr statt. Wer will, sollte ohne schlechten Gewissens Raketen schießen. Es gibt andere effiziente Möglichkeiten in diversen Bereichen, um die Umwelt zu schonen.

Lanyu Wei: In meiner Heimat China hat das Feuerwerk eine lange Tradition, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur und findet zu vielen Anlässen statt. Es ist ein sehr schöner Brauch, die Farben des Feuerwerks haben spezielle Symboliken, so bringen rote Farben Glück. Wir feiern in China traditionell 15 Tage Neujahr, da gibt es weit mehr Feuerwerke als in Kärnten.

Thomas Treffner: Ich bin mit dem Feuerwerk sozusagen aufgewachsen, daher gehört für mich diese Tradition zum Jahreswechsel einfach dazu. Es ist wohl die Faszination rund ums Feuer, die so viele Menschen nach wie vor in ihren Bann zieht. Allerdings geht die Sicherheit vor - sowohl für Mensch als auch für die Umwelt, Vorsicht in puncto Brände.

Andrea Dörres: Grundsätzlich ist gegen das Silvesterfeuerwerk nichts einzuwenden. Meiner Familie macht es jedes Jahr aufs Neue großen Spaß, das leuchtende Spektakel mitzuerleben. Wermutstropfen dabei ist die Luftverschmutzung. Ich finde, einmal im Jahr ist das Feuerwerk durchaus okay, es muss ja nicht bei jedem Event stattfinden.