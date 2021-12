Die Weihnachtszeit sollte eine schöne und besinnliche sein, eine Zeit der Familie. Dass es oft anders kommt, zeigt auf tragische Weise der Todesfall einer Mitarbeiterin der Uni Klagenfurt. Die zweifache Mutter zweier Kleinkinder wurde plötzlich aus dem Leben gerissen.

KLAGENFURT. Die Alpen-Adria-Universität trägt schwarz. Am 26. Dezember erreichte die Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter die Nachricht vom Ableben von Petra Missoni, Sachbearbeiterin in der Zentralen Einrichtung Beschaffung. Sie arbeitete seit Beginn ihrer Lehre im Jahr 2006 an der AAU. Geschockt hieß es in einer Aussendun: "Sie verstarb völlig unerwartet am Weihnachtswochenende."

"Wie gelähmt von den Ereignissen"

Heute äußerte sich auch der Betriebsrat für das allgemeine Universitätspersonal zum tragischen Ableben: Man sei "machtlos gegenüber dem Geschehen, wie gelähmt von den Ereignissen, starr vor Schrecken, verständnislos gegenüber der Sinnlosigkeit, von Trauer überwältigt".

Zurück bleiben Kinder im Alter von zwei und vier Jahren

Was das ohnehin schon tragische Ableben, gerade zu Weihnachten, noch dramatischer erscheinen lässt: Missoni war Mutter von zwei jungen Kindern im Alter von zwei und vier Jahren. Der Betriebsrat erläutert, dass deren letzter Kontakt mit der Verstorbenen kurz vor Weihnachten ihrer Sorge hinsichtlich einer bevorstehenden Erhöhung von Kinderbetreuungskosten und deren Finanzierbarkeit galt: "Dies wollen wir zum Anlass nehmen, die kleine Familie finanziell in der ersten Zeit zu stärken und bitten daher um Ihre Unterstützung auf das dafür eingerichtete Spendenkonto."

"Unsere Anteilnahme gilt der kleinen Familie"

Der Betriebsrat schließt mit berührenden Worten: "Mit dem Bewusstsein von Endgültigkeit, jedoch dankbar für die schönen Momente, die uns Petra durch ihre Hilfsbereitschaft im Rahmen ihrer Tätigkeit immer wieder gewährt hat, werden wir sie in lieber Erinnerung behalten. Unsere Anteilnahme gilt der kleinen Familie und ihren Angehörigen, sowie den Kolleg*innen, die mit Petra zusammengearbeitet haben."