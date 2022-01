Das klagenfurter ensemble lädt zu Beginn des Jahres 2022 zu zwei Gastspielen.

KLAGENFURT. Den Auftakt macht am 20. Januar das Gastspiel „ZELL-ARZBERG. EIN EXZESS“ von WernerKofler in der theaterHALLE11 - auf der Bühne stehen Johanna Orsini und Reinhold Moritz. Ende Januar gibt es dann „surreales Zirkustheater“ von DADA ZIRKUS mit der Produktion „GENESIS“ (mit Livemusik). Selbstverständlich wird dieser Spielplan mit dem Zusatz veröffentlicht, dass es aufgrund des Coronavirus zu kurzfristigen Absagen kommen kann. ZELL-ARZBERG. EIN EXZESS - Seite 2 bis Seite 6 GENESIS - Seite 7 bis Seite 8

ZELL-ARZBERG. EIN EXZESS



Dieses Gastspiel beim klagenfurter ensemble, von Werner Kofler, in Kooperation mit dem Robert-Musil-Institut.



Zum Event: Werner Kofler's Gastspiel beim klagenfurter ensemble in Kooperation mit dem Robert-Musil-Institut für Literaturforschung finden am 20., 21. und 22. Januar 2022 / 20 Uhr statt. Spielort: klagenfurter ensemble, theaterHALLE11, Messeplatz 1 / 11, Klagenfurt. Kartenpreise: Premiere: 25 Euro (regulär) / 20 Euro (ermäßigt - für Studierende, Senior*innen und Menschen mit Behinderung) Weitere Termine: 20 Euro (regulär) / 15 Euro (ermäßigt - für Studierende,Senior*innen und Menschen mit Behinderung) Kartenreservierung unter 0463 310 300 oder ke@klagenfurterensemble.at

Ankündigungstext:

Abgründig, scharfzüngig, radikal – Werner Koflers „ZELL-ARZBERG. EINEXZESS“ (1982) ist eine erstaunlich frische und aktuelle Untersuchung der Sprache des Konflikts. Der Text begibt sich in die Abgründe des Privaten: Zwei Personen wollen sich trennen, sind aber materiell ineinander verstrickt und liefern sich einen theatralen Exzess. Menschliche Verhältnisse sind stets auch Besitzverhältnisse – hier geht es um den Zugriff auf ein in die Beziehung eingebrachtes Gut namens Zell-Arzberg. Dieser Exzess zeigt dunkle, zugleich in ihren Absurditäten lächerliche Seiten der conditio humana. Die Inszenierung Franz-Xaver Mayrs stellt die Sprache, das Sprechen in den Mittelpunkt. Sichtbar wird dabei die Bedrohung für das Gegenüber, aber auch das Bedrohende, die Erschöpfung und das Entmenschlichende für den Wortführer, die Wortführerin selbst. Am Ende ist aber Zell-Arzberg auch ein Stück über Zuversicht, Fairness und das gute Miteinander. „Werner Kofler ist einer der am meisten verkannten Autoren Österreichs. Alles, was Berühmtere können und konnten, das konnte er besser.“ — Elfriede Jelinek

GENESIS von DADA ZIRKUS

Zum Event: Dieses surreales ZirkustheaterGastspiel beim klagenfurter ensemble findet am 27., 28., 29. und 30. Januar 2022 / 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) Spielort: klagenfurter ensemble, theaterHALLE11, Messeplatz 1 / 11, Klagenfurt statt. Der Eintritt ist frei - es wird aber um freiwillige Spenden erbeten. Reservierungen unter 0463 310 300 oder ke@klagenfurterensemble.at

Ankündigungstext:

Mit „Genesis“ bringt Dada Zirkus sein drittes surreales Zirkustheaterstück undseine eigene Version der Schöpfungsgeschichte auf die Bühne. Eigens komponierte Live-Musik, Akrobatik. und Jonglage verschmelzen mit Körpertheater und Puppenspiel zu einem zirzensischen Gesamtkunstwerk;irgendwo zwischen Klamauk und Poesie. Drei höhere Wesen mit einem Ziel: Leben zu schaffen, um sich zu verewigen. Die aberwitzige Grundlage für ein bizarres und clowneskes Unterfangen ist gelegt. Unaufhaltsam stolpern sie von einem Misserfolg in den nächsten und erschaffen dabei viele fantastische Welten. Mit 30 Aufführungen in Graz, Wien, Innsbruck, Dornbirn, Brixen, Salzburg und Weißenbach startet die erste Genesis-Spielserie wegen Corona über ein Jahr verspätet.