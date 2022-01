Die Gemeinde St. Margareten im Rosenthal zeigt sich trotz Krise investitionsfreudig. Die zweisprachige Gemeinde will vor allem wieder, so fern es die Pandemie zulässt, dass ein Gemeinschaftsgefühl in die Gemeinde einzieht.

St. MAGARETEN. Die Gemeinde hat für das Kalenderjahr 2022 einige Projekte geplant. Neben kleineren Sanierungen und Asphaltierungen von Straßen (Paulin- und Wolteweges) soll im Ort eine Elektrotankstelle errichtet werden, um den Bürgern einen attraktiven Anreiz zu schaffen, von Verbrenner-, auf Elektroautos zu wechseln. Weiters, soll das Werkstoffsammelzentrum - Müllsammelzentrum erneuert werden, um die Entsorgung von diversen Abfallprodukten den BewohnerInnen zu erleichtern. In der letzten Gemeinderatssitzung vor dem Jahreswechsel würde außerdem beschlossen, dass die Beschaffung eines neuen Feuerwehrautos, das aufgrund eines Defekts ausgetauscht gehört, mitfinanziert wird und die lokalen Nahversorger, für die nächsten drei Jahre mit jeweils 10.000 Euro unterstützt werden.

Sport und Freizeit

Die größten Investitionen betreffen sicherlich die Errichtung eines dritten Tennisplatzes (die Gemeinde hat die Neuerrichtung mit 42.000 Euro mitfinanziert), sowie die geplanten Erneuerungen der Spielgeräte am Sportplatz. "Diese Investitionen sind für unsere Gemeinde sehr wichtig, damit die Jugend in ihrer Freizeit genügend Beschäftigungen vorfinden. Man kann sie als Gegenbewegung und Anreiz sehen, gegenüber der Entwicklung, die Freizeit in sozialen Welten auf dem Handy zu verbringen", sagt Bürgermeister Ogris (SPÖ).

Obiland

In der Gemeinde soll ein Zentrum des Austausches entstehen. Mit dem Projektnamen "Obiland", ist eine Art Vereinshaus geplant, das als Kaffeetreffpunkt, für die jüngere- als auch für die ältere Generation dienen soll. "Corona-bedingt ist so ein 'Treffpunkt' natürlich schwierig zu organisieren, doch sobald die Zeiten sich beruhigen, soll das Projekt umgesetzt werden", sagt Ogris abschließend.