Ab sofort kann man sich im Makerspace Carinthia sein eigenes Stand-up-Paddleboard aus Holz bauen.

KLAGENFURT. Stand Up Paddling (SUP) gilt als Trendsport, der immer beliebter wird. Die Stand-up-Paddler gehören bereits zum Seebild dazu. „Diesen Trend nahmen wir zum Anlass und bieten ab sofort einen Workshop an, um selbst ein Board zu bauen“, erzählt Thomas Moser, Geschäftsführer des Makerspace Carinthia.

Durch den Sommer paddeln

Unter der Leitung von Christian Schwaiger entstehen richtige Unikate: Der Rahmen – eine Leichtbauholzkonstruktion – wird genau auf die Körpergröße und das Körpergewicht ausgerichtet und ermöglicht so ein sensationelles Gefühl am Wasser. Schritt für Schritt wird aus kleinen Holzteilen schlussendlich ein einzigartiges Stand-up-Paddleboard. Die Oberfläche kann dabei individuell gestaltet werden. Die Boards sind auch als Wakeboard oder Surfboards konstruierbar.

Holzpaddelbrett bauen

Wer Interesse daran hat, sich sein eigenes Holzbrett zu bauen, muss sich nur mehr für den Workshop anmelden. Moser: "Wir nehmen telefonisch Kontakt auf, um einen Termin mit dem Teilnehmer und Christian zu organisieren." Beim Erstgespräch werden alle Eckdaten, Individualisierungswünsche und Grundkenntnisse geklärt. Danach arbeitet jeder entweder mit Christian oder unserem Team im eigenen Tempo an dem Board.

Unterstützt wird der Workshop von Christiane Holzinger, Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft Österreich, und Helmuth Micheler von der Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee.

Zur Sache:

Stand-up-Paddleboard-Workshop

Makerspace Carinthia GmbH

Infos: makerspace-carinthia.com