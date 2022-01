KLAGENFURT. Es ist ein wichtiger Schritt in der langjährigen Zusammenarbeit zwischen den Stadtwerken Klagenfurt und der Universität Klagenfurt im Bereich nachhaltige Mobilität. Seit September 2021 fährt das Team der Öffentlichkeitsarbeit der Alpen-Adria-Universität "grün" zu Messen und Schulbesuchen in ganz Österreich und den Nachbarländern. "Als zuständiger Referent freue ich mich über ein weiteres Vorzeigeprojekt. Wir können die ambitionierten Klima- und Umweltschutzziele der Landeshauptstadt nur gemeinsam bewältigen. Als Pädagoge freut es mich besonders, wenn auch Bildungsinstitutionen Projekte im Bereich des Klimaschutzes umsetzen. Nur so können wir unsere Lebensqualität und die der zukünftigen Generationen verbessern", so Vizebürgermeister Alois Dolinar.