Anzeige

Ausbau im Görtschitztal als Modell für Kärnten. ST. VEIT. Als eine der ersten Gemeinden wird Kappel am Krappfeld flächig mit öFIBER-Glasfaser versorgt werden. „Mit dem Breitbandausbau in unserer Gemeinde werden wir die gleichen Rahmenbedingungen wie in einem Ballungsraum haben“, unterstreicht die Bürgermeisterin der Gemeinde Kappel am Krappfeld, Mag. Dr. Andrea Feichtinger, die Bedeutung des Breitband-Ausbaues für die Haushalte und die Unternehmen. „Gerade die Pandemie hat klar gezeigt, dass...