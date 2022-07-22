Eine 64-jährige Klagenfurterin wurde vergangenen Dienstag Opfer eines Betrugsversuchs via Messenger. Die Absenderin gab sich als Tochter aus, welche dringend Geld brauchen würde. Glücklicherweise erreichte die 64-Jährige ihre Tochter, als die Überweisung nicht funktionierte und so flog der Betrug auf.

KLAGENFURT. Am 19.07. erhielt eine 65-jährige Frau aus Klagenfurt eine Nachricht via Messenger, wobei sich die unbekannte Absenderin der Nachricht - mit unbekannter Telefonnummer - als ihre Tochter ausgab und mitteilte, dass sie aufgrund offener Rechnungen dringend mehrere tausend Euro bräuchte. Die bislang unbekannte Täterin bzw der bislang unbekannte Täter wollten, dass die Frau mittels Echtzeitüberweisung mehrere tausend Euro auf ein ausländisches Konto überweisen sollte.

Tochter telefonisch erreicht

Nachdem der erste Versuch der Echtzeitüberweisung nicht funktionierte, konnte sie ihre Tochter telefonisch erreichen, die ihr mitteilte, dass diese Nachricht nicht von ihr sei und es sich somit um einen Betrugsversuch handle. Einer neuerlichen Aufforderung durch die unbekannte Täterin/den unbekannten Täter kam die Frau nicht mehr nach, die erste Überweisung konnte über ihr Bankinstitut storniert werden.