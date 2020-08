Johannes Lebitsch, 1963 in Klagenfurt geboren, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Ahnenforschung und lokaler Geschichte. Seit 2014 ist er Administrator der äußerst erfolgreichen Facebook-Seite "Alte Ansichten von Klagenfurt", die mit Stand 2020 mit mehr als 9.000 historischen Aufnahmen der Landeshauptstadt aufwarten kann. Sein erstes Buch zum Thema "Klagenfurt - eine bemerkenswerte Stadt in Alten Ansichten" wurde ein großer Verkaufserfolg im Jahr 2018. Im Zuge von Recherchen zur Stadtgeschichte hat Johannes Lebitsch drei längst in Vergessenheit geratene Kriminalfälle aus dem 19. Jahrhundert wieder aufgerollt, deren Täter alle in Klagenfurt öffentlich gehängt wurden.