Unbekannte Täter versuchten sich heute Abend in Klagenfurt in einer neuen Betrugsmasche: Sie versuchten ältere Personen am Telefon, glücklicherweise erfolglos, zu Geldherausgaben zu überreden. Sogar persönliche Treffen und Zutritt zur Privatwohnungen standen im Raum.

KLAGENFURT. Bisher unbekannte Täter haben in den heutigen Abendstunden im Stadtgebiet von Klagenfurt in betrügerischer Absicht versucht, mehre ältere Personen am Telefon zu Geldherausgaben zu überreden.

Täter wollten persönliche Treffen

Die Täter gaben sich im Gespräch als Polizisten aus, stellten Fragen zu den persönlichen bzw. finanziellen Verhältnissen der Gesprächspartner und versuchten, diese zu persönlichen Treffen in deren Wohnung zu überreden. Diesbezüglich gingen mehrere Mitteilungen am Notruf der LPD Kärnten ein. Bisher wurde glücklicherweise noch niemand geschädigt.



Bitte der Polizei: Vorsicht walten lassen

Die Polizei bittet darum, diesbezüglich höchste Vorsicht walten zu lassen und verdächtige Anrufe zu melden. Es ergeht die Bitte, verdächtigen Personen keine Auskünfte zu geben und solchen schon gar nicht Eintritt in die eigene Wohnung zu gewähren.