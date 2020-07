Bei Karin Rauter in Klagenfurt sind Margaritas, Tequila Sunrise & Co die neuen Cocktail-Trends.

KLAGENFURT (chl). Sommerzeit ist auch Cocktail-Zeit. Die WOCHE-Covergirls Sabrina Hausharter (links) und Nina Lafner (Ausgabe Nr. 29, 15. Juli 2020) haben ihre Lieblingscocktails, einen "Cosmopolitan" und einen „Kleinen Flamingo“, in der Klagenfurter "Flamingo Pintxos Bar" von Karin Rauter genossen. Barista Rauter über aktuelle Cocktail-Trends: "Bei mir, so, wie in vielen europäischen Städten hat Tequila den Gin-Trend abgelöst - sowohl hochwertige Tequilas und alle bekannten Tequila-Cocktails", berichtet Karin Rauter, die in der Klagenfurter Domgasse die "Flamingo Pintxos Bar" betreibt.

Bestellen kann man bei ihr aber alle Cocktails, auch wenn sie nicht auf der Karte stehen, denn die "Cocktail-Fibel" ist rasch bei der Hand.

Die "Flamingo Pintxos Bar" betreibt Rauter seit zwei Jahren. Neben Drinks und Cocktails offeriert Rauter Kostproben ihrer Kochkünste, und zwar in Form von Pintxos.

Ihr Facebook-Auftritt: flamingopintxos.