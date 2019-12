Fliesen Leeb freut sich auf das AK-Turnier "Kärntner Stock"



KLAGENFURT (map). Auch das Unternehmen "Fliesen Leeb" ist Fixstarter bei der Arbeiterkammer-Betriebsmeisterschaft 2020 „Kärntner Stock“, bei der die Kärntner WOCHE als Medienpartner fungiert. Das Team rund um Gerhard Oleschko, Geschäftsführer von Fliesen Leeb ist zum dritten Male bei diesem beliebten Eisstock-Turnier dabei und freut sich bereits darauf.

Für die meisten Firmen, die an der AK-Betriebsmeisterschaft teilnehmen, ist das Eisstockschießen ein reines Hobby - so ist es auch bei Leeb. "Das Stockschießen ermöglicht es uns, abseits des Arbeitsalltages auf privater Ebene zusammenzufinden", erklärt Gerhard Oleschko. "Zudem ist diese Veranstaltung ganz wesentlich für das Teambuilding. "Das ist für jedes Unternehmen eine wichtige Sache, zudem sehen die Mitarbeiter bei solchen Veranstaltungen, dass der Chef auch nicht immer perfekt ist....!"

Für den Leeb Geschäftsführer ist aber nicht nur das Eisstockturnier eine tolle Sache im Sinne des Teambuildings und der Mitarbeiter-Fitness, sondern das gesamte angebotene AK-Sportprogramm, das von Fußball, Tennis, Darts bis zum Beachvolleyball reicht.

Was hat sich das Leeb-Team zum Ziel beim "Kärntner Stock 2020 "gesetzt? "Vor allem Spass an der Sache zu haben so wie bereits in den letzten Jahren, und das Turnier ohne gröbere Verletzungen zu meistern", schmunzelt Oleschko.