Schon seit Wochen war es eines der großen Gesprächsthemen in und rund um Klagenfurt: Das neue Fitinn mitten in Waidmannsdorf am Südring. Heute Früh pünktlich um 6.00 Uhr wurden die Pforten geöffnet. Wir haben uns für euch umgesehen.

KLAGENFURT. Im Dunkel der Nacht liegt der Südring um 6.00 Uhr Früh, sogar der tägliche Frühverkehr hat noch kaum eingesetzt. Nur an einer Stelle scheint sich etwas zu tun: Es ist die Straßennummer 211, wo zeitig um 6.00 die beliebte Fitnesskette Fitinn ihr neues Studio eröffnete.

Sogar um 6.00 Uhr sind schon Leute da

Ein paar wenige Fitness-Freaks (und Schaulustige?) sind abseits der einen Mitarbeiterin bereits zur ersten Minute vor Ort. Der allererste Gast ist ein älterer Mann, er ist tatsächlich motiviert: Gleich vor dem Eintritt verlängert er sein bestehendes Abo um ein halbes Jahr. „Der frühe Vogel fängt den Wurm“, sagt ein junger Mann am Parkplatz. Würmer im Fitnessstudio? Ein verdutzt schauender Trainingsenthusiast nahm die Aussage wohl zu wörtlich. Oder er verstand sie gar nicht. Oder er war einfach nur schlecht gelaunt. Kein Wunder, es ist 6.00 Uhr.

Wird’s eng im Studio?

Würmer findet man im neuen Studio mit Sicherheit keine, dafür alles, was das Trainingsherz begehrt - so der Tenor der ersten (potentiellen) Besucher. Es gibt kaum jemanden, der im Umkreis nicht großes Interesse für das Studio zeigte - da könnte es in den kommenden Tagen und Wochen vielleicht vorkommen, dass man vor lauter Treffen mit alten (und neuen) Bekannten kaum zum Training kommt. Platz bietet das neue Studio aber offenkundig, eng dürfte es allem Anschein kaum werden.

Gemütlich, modern, einladend

Eines muss man den Verantwortlichen lassen: Sie haben sich einiges einfallen lassen, das Studio wirkt modern und, nicht allzu üblich für ein Fitnesscenter, durchaus gemütlich. Während wir uns umsehen, kommen immer mehr Fleißige bereits am Parkplatz an. Es wird im Laufe des Tages aber noch um einiges mehr werden. Ob es eng wird? In den Shirts der Muskelprotze mit Sicherheit, aber wohl kaum im Studio selbst.