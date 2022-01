Auf zwei Fahrzeuge im Bereich Kreuzbergl hatten es Unbekannte am helllichten Tag abgesehen.

KLAGENFURT. Bisher unbekannte Täter beschädigten am Sonntag in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr zwei in Klagenfurt, im Bereich Kreuzbergl abgestellte Pkw, indem sie bei beiden Fahrzeugen die Motorhaube und Fahrzeugfront zerkratzten und die Verglasung der Scheinwerfer einschlugen. Die Höhe des durch die Tat verursachten Schadens steht noch nicht fest.

