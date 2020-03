Die Cafe-Bar N°2 am Alten Platz in Klagenfurt (das ehemalige La Carintha)

präsentierte am Wochenende eine kleine aber feine Auswahl

heimischer Köstlichkeiten.



Kasbua Willi kredenzte köstliche Vorarlberger Käsespezialitäten und passend dazu gab es für die Gäste der Cafe-Bar N°2 eine Auswahl köstlicher milder Wodka Sorten auf Likörbasis (Weizenwodka, Gin, Liköre, Wodka mit feiner Note der Haselnuss, Cranberry, Erdbeere, Pfirsich und Marille) von Wotan Wodka Salzburg.

GF. Wolfi, Chefin ist Gudrun Haintaler - siehe Cafe-Bar N°1 in Poggersdor), freute sich besonders über den gemeinsamen Besuch von Cafe-Bar-Restaurant Chef & Chefkoch Ludwig Schneider und es gab ein herzliches Willkommen für Regionaut Roland Pössenbacher.

Am Sonntag, den 15. März 2020, ist Kasbua Willi mit seinen Käsesorten dann in der "Schneiderei" am Stauderplatz 8 in Klagenfurt präsent und ab 17 Uhr gibt es live Musik von Leib & Seele (freier Eintritt)!

PS. Kasbua Willi ist Donnerstag und Samstag mit den Vorarlberger Käsespezialitäten am Benediktinermarkt in Klagenfurt zu finden und sein Sohn, der Kasbua Daniel, am Freitag in Völkermarkt und Samstag am Markt in Waidmannsdorf/Klagenfurt.

Cafe-Bar N°2

Alter Platz 22

Klagenfurt am Wörthersee

Tel.: 0664 4110500

Öffnungszeiten:

Mo - Sa von 09 - 22 Uhr

Sonntag von 10 - 22 Uhr

*** MEHR FOTOS FOLGEN ***