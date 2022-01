Am 1. Februar übernimmt Herbert Schifferl die Leitung der Berufsfeuerwehr in Klagenfurt. Bereits am Montag hat sich der gebürtige Lavanttaler bei Bürgermeister Christian Scheider, Magistratsdirektor Dr. Peter Jost, den Offizieren und einem Teil der Mannschaft vorgestellt.

KLAGENFURT. Herbert Schifferl war im Vorjahr im Rahmen eines Objektivierungsverfahrens als der bestgereihte Kandidat zur Leitung der Klagenfurter Berufsfeuerwehr hervorgegangen.Er übernimmt damit eine sehr verantwortungsvolle Position für die Stadt und die Bevölkerung: Als Leiter der Berufsfeuerwehr koordiniert er auch die Zusammenarbeit mit den zehn freiwilligen Feuerwehren (mit rund 700 Mitgliedern) in der Landeshauptstadt.

Zurück in die Heimat

Der 35-Jährige hat seine Feuerwehr-Laufbahn im Lavanttal bei der Freiwilligen Feuerwehr in Fischering begonnen, zuletzt war er Zugskommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Graz, nachdem er auch beruflich in der steirischen Landeshauptstadt gelebt hat. Jetzt geht es für ihn wieder in die Heimat. „Ich freue mich schon sehr auf die neue Aufgabe und die sehr spannende Herausforderung. Ich möchte sobald wie möglich alle Mitarbeiter und auch andere Einsatzorganisationen in der Stadt kennenlernen“, so Schifferl.