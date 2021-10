Im Rahmen des EU-Projektes "Alptrees" verbrachten die Schüler der 4. Klasse einen Vormittag im Grünen.

KLAGENFURT. Von einer zertifizierten Waldpädagogin wurde bei dem Ausflug wichtiges Wissen über Bäume und Klima vermittelt. Die Folgen des Klimawandels machen unseren Bäumen zu schaffen und werden auch das Bild unserer Wälder verändern. Ob nicht-heimische Baumarten mit den zukünftigen klimatischen Bedinungen bei uns besser zurechtkommen können und wie mit den Entwicklungen im Alpenraum am besten umgegangen werden kann, sind die zentralen Fragestellungen des EU-Projektes. Die Landeshauptstadt ist seit 2019 einer von 16 Partner aus Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien und Slowenien, die Teil dieses Projektes sind.



Junge Naturforscher

Die Thematik soll vor alle der jungen Generation im Rahmen von sogenannten "School Activities" näher gebracht werden. Kürzlich lud die städtische Abteilung Klima- und Umweltschutz Kinder der VS Ponfeld zu einer Waldexkursion ein. "Die zertifizierte Waldpädagogin Ursula Meixner hat mit den Schülern der 4. Klasse einen vormittag im Wald verbracht. Dabei wurde den jungen Naturforschern spielerisch wichtiges Wissen über Bäume und das Klima vermittelt", so Vizebürgermeister Alois Dolinar, der die Exkursion begleitete. Im Anschluss an den "Baum-Workshop" gab es noch eine gesunde Jause bei einem Picknick im Wald. Klima und Bäume beschäftigen die Ponfelder Volksschüler aber noch weiter. Aufbauend auf die Waldexkursion werden Themen wie "Baumartenvielfalt und Ökosystemleistungen des Waldes" in diesem Schuljahr noch im Unterricht besprochen.