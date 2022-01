Nach dem tragischen Einsatz der Bergrettung Klagenfurt vor wenigen Tagen im Bärental (wir berichteten) mussten die Kameraden heute abends erneut ausrücken. Ein Wanderer stürzte am Kreuzbergl.

KLAGENFURT. Heute abends kam am Hausberg der Klagenfurter, am Kreuzbergl, ein Wanderer zu Sturz und verletzte sich dabei am Knie und im Bereich des Beckens. Dank exakter Koordinaten waren innerhalb einer Viertelstunde bereits die ersten Kameraden der Bergrettung Klagenfurt vor Ort und konnten den Patienten versorgen.

Nachrückende Truppe brachte Equipment

Die nachrückenden Kräfte brachten die Trage und die Vakuummatratze nach und so konnte der Patient über steiles und rutschiges Gelände geborgen und dem Team vom Roten Kreuz übergeben werden.