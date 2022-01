Monatelang war darüber gestritten worden, insbesondere die schier unglaublich klingenden Kosten von mehr als 400.000 Euro wurden von Teilen der Politik und der Bevölkerung als problematisch empfunden. Am Montag begannen die Bauarbeiten. Die Kritik ist aber weiter nicht verstummt: Die zuständige Referentin, Sandra Wassermann, übt Kritik. Bürgermeister Scheider jedoch beschwichtigt.

KLAGENFURT. Seit Montag wird die veraltete Anlage in der Reitschulgasse generalsaniert. Innenbereiche werden laut Stadt Klagenfurt neu gestaltet, das Dach erneuert und die Haustechnik auf den neuesten Stand gebracht. Voraussichtlich bis Ende Juni bleibt das öffentliche WC daher gesperrt.

Rechtfertigt das den Preis?

Die Stadt Klagenfurt beschreibt die Maßnahmen ausführlich wie folgt: "Der bestehende Zugangsbereich wird aufgeweitet und durch ein Vordach Wetterschutz bieten. Im Innenbereich soll der Einbau von Lichtkuppeln zusätzlich für eine natürliche Belichtung sorgen. Im Zuge dieser baulichen Maßnahmen wird der bestehende Dachaufbau samt Bepflanzung ausgetauscht und das undichte Dach neu abgedichtet. Die Innenraumaufteilung erhält eine Neustrukturierung, die Oberflächen eine fugenlose Beschichtung. Fenster und Eingangstüre werden erneuert und die Fassadenfläche neu gestaltet. Auch die gesamte Haustechnik inklusive Raumentlüftung und Beleuchtung wird auf den Stand der Technik gebracht."

Wassermann: "Bin gegen Luxus-WC"

So weit, so gut. Der Preis für all die Sanierungsmaßnahmen sprengt jedoch die Vorstellungen und auch das Verständnis vieler: Mehr als 400.000€ soll das Ganze kosten. Die zuständige Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) zeigte sich in der Vergangenheit als große Gegnerin der teuren Sanierung und protestiert auch nun bei Baubeginn: "Ich bin klar gegen dieses Luxus-WC. Wir rechnen mit einer Kostensteigerung von bis zu 25% aufgrund der Entwicklung. Steuergeld, das für viel wichtigere Dinge verwendet werden könnte - etwa, um desolate Stadtwohnungen zu sanieren."

Bürgermeister Scheider entgegnet

Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) beschwichtigt jedoch: "Wir haben uns überlegt, ob wir das Projekt überhaupt verfolgen sollen. Aber es war eine faktische Betrachtung aufgrund der zugesagten Mittel von Bund und Land." Er führt aus: "Es ist entscheidend, dass uns der ganze Umbau nur 80.000€ kostet. Hätten wir das Projekt abgesagt, wären die Förderungen in andere Bezirke gegangen." Noch dazu werde um das Geld nicht nur eine WC-Anlage saniert, sondern auch das Umfeld verbessert. Es ist zu erwarten, dass die Schlagzeilen um die Anlage auch in Zukunft nicht abreißen werden.