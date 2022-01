KLAGENFURT. Die SHG Klagenfurt ist ein wichtiger Teil des sozialen Gefüges in der Landeshauptstadt. Auch heute noch sind vor allem viele ältere Menschen von Armut und Einsamkeit betroffen. Dem versucht die SHG mit vielen Veranstaltungen, Hilfsleistungen und Beratungen entgegenzuwirken. Heuer konnten einige Ausflüge stattfinden. "Speziell in Zeiten der Pandemie wiegen Einsamkeiten und Armut oft noch schwerer. Genau hier versuchen wir mit unserem Angebot auch anzusetzen. Unsere Veranstaltungen und unser Beratungsangebot sind gezielt darauf ausgerichtet", so Obfrau Elisabeth Scheucher-Pichler. Die Weihnachtsfeier der SHG Klagenfurt wurde kurzerhand alternativ begangen. Selbstgebackene Kekse wurden organisiert und zu kleinen Paketen geschnürt. Bedürftige Menschen bekamen zusätzlich zum Kekspaket noch ein Lebensmittel-Paket. "Ich bedanken mich ganz herzlich bei allen Spendern für ihren Beitrag und bei allen ehrenamtlichen Helfern für ihre Unterstützung. Durch ihr Tun könnte das Weihnachtsfest von vielen Klagenfurtern noch noch versüßt werden", so Scheucher-Pichler.