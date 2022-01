Der in Ecuador lebende Klagenfurter Hannes Krakolinig gibt Einblicke in die dunkle Seite des grünen Paradieses in Südamerika.

TENA/KLAGENFURT. Seit mehr als zehn Jahren zahlt das eigentliche Dschungelparadies Ecuador den Preis dafür, dass Wahlkämpfe von Drogenkartellen finanziert wurden. Zwischen dem mexikanischen Sinaloa-Kartell und dem Neue Generation Jalisco-Kartell ist mittlerweile ein erbitterter Machtkampf entfacht. Mehr als 300 Tote zeugen heuer von der Gewalt in den Gefängnissen. Verstümmelte Leichen, Menschen, denen die Herzen aus dem Körper gerissen werden – die Gewalt hat in den ecuadorianischen Gefängnissen unmenschliche Formen angenommen. „Die Situation ist aus dem Ruder gelaufen. Zwar werden jährlich 150 Tonnen Kokain konfisziert, Experten gehen aber davon aus, dass es sich dabei um 15 Prozent der illegalen Substanz handelt, die wirklich im Umlauf ist. Hauptabnehmer ist die USA“, erklärt Hannes Krakolinig.

Kartell gegen Kartell

Der Ursprung des Problems klingt wie eine Mischung aus der TV-Serie House of Cards und Narcos: Ein ehemaliger Präsident Ecuadors ließ sich seinen Wahlkampf vom mexikanischen Drogenkartell Sinaloa finanzieren. Die Folge der Finanzierung: Ecuadors Drogenbehörde wurde aufgelöst, Razzien erfolgen erst nach Voranmeldung, die Radarüberwachung wurde abgeschafft und eine militärische Basis abgezogen. „Letztes Jahr im Dezember wurde der Boss der Choneros (Anm.: untersteht dem Sinaoloa-Kartell) umgebracht. Die Gefängnisse sind keine Rehabilitationszentren, hier sitzen die Kartelle“, erklärt Krakolinig. Vor kurzem wurde der Olympia-Bronzemedaillengewinner Alex Quinones auf offener Straße erschossen. Offiziell heißt es, dass es sich um eine Verwechslung handelte, vermutet wird, dass der Profisportler im Drogengeschäft war.

Ein Land an der Kippe

Zugleich ist das Land am finanziellen Abgrund, das Staatsdefizit liegt bei sieben Milliarden Dollar. Die Straßenkämpfe in Quito Ende Oktober, bei denen es um subventioniertes Benzin und Diesel ging, forderten sieben verletzte Polizisten, ein totes Polizeipferd, zerstörte Geschäfte und 37 Verhaftungen. „Die Regierung hat den Ausnahmezustand ausgerufen, aber das ist für uns Normalzustand“, sagt der Klagenfurter.

Zur Sache

Dennoch liebt Hannes Krakolinig, der seit 2015 in Ecuador lebt, das Land. Die Ereignisse bringt er u. a. in Kurzgeschichten und einer Kriminalroman-Serie zu Papier. Der Roman „Gualingas Grenzen“ wurde eben auf Englisch veröffentlicht, bis zum nächsten Jahr soll das Buch in fünf Sprachen erscheinen. Momentan schreibt er an seinem 7. Roman sowie an zwei Drehbüchern. 20 Prozent seines Autorengehalts benutzt er für Sozialprojekte. Alle Werke sind in der Kärntner Buchhandlung oder auf Amazon erhältlich.