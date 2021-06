Viele Imker interessieren sich nur für die Honigbiene. Mit den aus ökologischer Sicht wichtigeren Wildbienen beschäftigen sich leider die Wenigsten.

KLAGENFURT/MÖLLTAL. Das Projekt WiBie beschäftigt sich genau mit diesem Thema. Wir haben mit der Klagenfurterin Bibiane Nikita Buggelsheim und dem Mölltaler Jonas Olsacher gesprochen, die der Projektgruppe „WiBie“ angehören. Das Projekt wurde im Jahr 2020 von einer kleinen Gruppe von Biologiestudierenden gegründet und beschäftigt sich mit dem Schutz und der Informationsweitergabe rund um das Thema Wildbienen. „Wir wollen einerseits informieren, indem wir unser Wissen kompakt und verständlich aufbereiten, und anderseits zum Anpacken animieren, indem wir Anleitungen, Workshops, Exkursionen und Co anbieten“, erklärt Jonas Olsacher. Und Bibiane Buggelsheim ergänzt: „Wir informieren in kompakten Postings und Videos auf unseren Online-Plattformen, welche sich von Instagram bis YouTube hin erstrecken.“ Bibiane studiert Biologie, Jonas studiert Biologie und Physik auf Lehramt. Beide leben in Graz. Die Klagenfurterin hat vor ihrem Studium eine Ausbildung zur Gartenfacharbeiterin abgeschlossen und einige Jahre im Blumenhandel gearbeitet. „In dieser Zeit wurde mir immer bewusster, dass ich mehr über die Zusammenhänge der Biologie erfahren möchte, und habe daher meine Studienberechtigungsprüfung an der Uni Graz abgelegt“, erzählt uns Bibiane. Jonas schreibt mittlerweile seine Bachelorarbeit. Vom Projekt erfahren haben beide über Freunde. Jonas ist mittlerweile der Hauptverantwortliche des YouTube-Kanals.

Die Osmia cornuta oder die sogenannte Gehörnte Mauerbiene ist eine der zahlreichen Wildbienenarten.

Foto: Gernot Kunz

hochgeladen von Nicole Fischer

Wildbienen schützen

Wildbienen benötigen im Gegensatz zur Honigbiene keine spezielle Pflege, aufgrund schwindender Grünflächen wird es für die Wildbienen immer schwieriger geeignete Nistplätze und Nahrung zu finden. Jeder kann zum Schutz von Wildbienen beitragen. „Es sind meist die kleinen Dinge, die Großes bewirken! Wie zum Beispiel einfach länger nicht den Rasen zu mähen oder Stellen mit Wildblumen stehen zu lassen und wenn dann noch etwas Totholz herumliegen darf, ist das genau das Richtige, um Wildbienen Nistmöglichkeiten zu bieten“, so Bibiane. Jonas ergänzt: „Ganz populär sind in letzter Zeit Insektenhotels, hier würde ich aber nichts Fertiges kaufen, sondern selbst etwas zusammenbauen.“

Die sogenannte Furchenbiene oder „Halictus sp.“.

Foto: Gernot Kunz

hochgeladen von Nicole Fischer

Kein Honig

„Die meisten Wildbienen bilden keine Staaten und können auch nicht als Nutztiere gehalten werden“, erklärt der Mölltaler. „Wildbienen produzieren keinen Honig oder andere typische Bienenprodukte. Die meisten Wildbienenarten benötigen den gesammelten Pollen und Nektar sofort und formen aus ihnen Nahrung für die nächste Generation“, weiß Bibiane. In Kärnten wurden bisher 413 Wildbienenarten nachgewiesen. „Wenn man wissen möchte, ob und wie stark eine bestimmte Art gefährdet ist, schaut man in den roten Listen des Umweltbundesamtes nach. Mit großem Bedauern muss man sich aber eingestehen, dass es in Österreich bislang nicht gelungen ist, eine solche Liste für Bienenarten zu erstellen“, so die beiden Biologiestudierenden. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass etwa die Hälfte der Wildbienenarten als gefährdet eingestuft werden muss. Dazu kommen noch rund 25 Arten, die vom Aussterben bedroht sind.

Bibiane Nikita Buggelsheim aus Klagenfurt.

Foto: WiBie

hochgeladen von Nicole Fischer

Exkursionen

Da das Team von WiBie ihren Lebensmittelpunkt in Graz hat, finden auch die meisten Kurse und Exkursionen dort statt. Doch die beiden Kärntner sind sich einig: „Sollte die Nachfrage in Spittal oder Klagenfurt groß sein, können wir uns gut vorstellen, auch vor Ort etwas anzubieten.“