Lokalaugenschein am 11. Jänner 2022 am ersten Tag der 2G-Kontrollen im Handel im Südpark Klagenfurt. Trotz um mehr als ein Drittel weniger Besucher und Polizeikontrollen zeigen sich Händler und Kunden gelassen.

KLAGENFURT. Als durchaus gelassen, kann man den heutigen ersten Tag, an dem in Österreich die 2G-Kontrollen im Handel eingeführt wurden, zusammenfassen. "Wir hatten heute vier Kontrollen durch die Polizei, es kam aber zu keinen Beanstandungen", sagt Südpark-Centermanager Heinz Achatz. Im Klagenfurter Südpark haben auch Ungeimpfte Zutritt, da es in dem Einkaufszentrum u. a. auch Lebensmittelgeschäfte, Optiker oder Telekomgeschäfte gibt. "Kontrolliert wird aber in allen 86 Geschäften", sagt Achatz.

Kontrolle mit Lächeln

So auch beim Tedi-Diskontgeschäft im ersten Stock. An Lisa Schaller von Tedi kommt niemand ohne einen 2G-Nachweis vorbei, die Tedi-Angestellte steht freundlich am Eingang und bleibt stets gelassen. Die Kunden zeigen großteils Verständnis. Zur Kontrolle wird zumeist das GreenCheck-App verwendet. Dies scannt den 2G-Statuts der Kundinnen und Kunden. "Wenn dann gibt es nur Beschwerden, dass man erst an der Kassa nach einem Nachweis gefragt wird", sagt eine Mitarbeiterin von C&A. Ähnlich ist es beim Sportgeschäft XXL Sports. "Auch bei uns wird großteils Verständnis für die Maßnahmen gezeigt", sagt XXL-Sports-Filialleiterin Marina Gasser.

Flanieren ist out

Achatz verzeichnet am ersten Tag der 2G-Kontrollen im Handel rund 7.000 Besucherinnen und Besucher. "Das sind zwischen 35 und 40 Prozent weniger als an vergleichbaren Tagen", so Achatz. Der Centermanager geht aber davon aus, dass nur am Anfang der Kontrollen die Besucher abgeschreckt sind. Was auch auffällt: Die Verweildauer hat sich drastisch verkürzt. "Ein Flanieren gibt es zurzeit nicht", muss Achatz eingestehen.

"Gauner kommen mit 600 Euro davon"

Eine Lösung mit Stempel oder Band stößt bei vielen Südpark-Kunden auf Ablehnung. "Ich hatte bereits Anrufe von aufgebrachten Kunden, die mir gesagt, haben, dass sie den Südpark nicht mehr betreten wollen, wenn das Tragen eines Bandes vorgeschrieben wird", sagt Achatz. Zufällig ist auch Wirtschaftsreferent und Unternehmer Max Habenicht in seinem Geschäft im Südpark. "Bei einer Gesamtlösung (Anm.: mit Band oder Stempel) müsste die Stadt haften. Zudem ist der Logistikaufwand ist sehr hoch und würde enorme Kosten verursachen. Es müssten mehrere Stellen in der Innenstadt aufgestellt werden", sagt Habenicht (ÖVP). Für die Maßnahmen hat er Verständnis. Die hohen Strafen stoßen dem Unternehmer sauer auf: "Wir Händler sind über die hohen Strafen empört und, dass uns die Kontrollen und die Verantwortung (Anm: Händler drohen bis zu 3.000 Euro Strafen) übertragen werden. Die "Gauner" kommen lediglich mit 600 Euro davon".