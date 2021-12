Es gibt kaum einen ärgeren Gegensatz: Weihnachten vs. Arbeit auf der Intensivstation. Das Fest der Familie und der Besinnung vs. hektischer und besonders in dieser Zeit einsamer "Alltag". Wir haben mit dem Betriebsratsvorsitzenden des Klinikums, Ronald Rabitsch, und Diplompflegerin Nena Valentinitsch gesprochen.

KLAGENFURT. Es klingt schier unglaublich: Einzelne Ambulanzen, Stationen und Verwaltungsbereiche haben über die Weihnachtsfeiertage geschlossen, aber im Nachtdienst arbeiten im Klinikum zu Weihnachten trotzdem ca. 250 Personen.

Rabitsch: "Wertschätzung für die Kolleginnen und Kollegen"

Ronald Rabitsch erklärt: "Als Wertschätzung für die KollegInnen, die am 24. und 31. Dezember im Nachtdienst arbeiten, wurde zwischen mir als ZBR-Vorsitzenden und dem KABEG-Vorstand Arnold Gabriel ausverhandelt, dass die betroffenen KollegInnen die doppelte Nachtdienstzulage erhalten." Darüber hinaus gab es wieder die traditionelle Verteilaktion des Betriebsrats, wo heuer auch der Landeshauptmann und die Gesundheitslandesrätin mit dabei waren.



"Stille Nacht" für die Mitarbeiter in einer ruhigen Minute

Während es an anderen Stationen üblicherweise unterschiedlichste Bräuche gibt, so ist dies auf der Intensivstation nicht so. Was Valentinitsch erzählt, sorgt jedoch für Gänsehaut: "Wir versuchen einen günstigen Zeitraum zu finden, wo wir gemeinsam ein paar Minuten miteinander verbringen können. Dabei hören wir uns gerne ´Stille Nacht´ an."

Grundsätzlich unterscheidet sich der Tag im Arbeitsablauf aber nicht von anderen - Valentinitsch führt aus: "Im Großen und Ganzen ist es auch zu Heiligabend dasselbe. Die Patientenversorgung bei uns auf der Intensivstation ist meist nicht planbar, vor allem die Neuaufnahmen und Akutfälle nicht - daher sind wir immer auf alle Eventualitäten vorbereitet."



"Todesfälle sind an diesem Tag eine emotionale Herausforderung"

Emotional sollte es im Normalfall nicht werden, es würde nur die notwendige Professionalität beeinflussen. "Alle, die diesen Berufsweg wählen wissen, dass auch solche besonderen Tage als normale Arbeitstage zählen." Eine Einschränkung gibt es laut Valentinitsch aber: "Wenn man an solch einem Tag mit Sterbefällen konfrontiert wird, dann ist dies eine enorme emotionale Herausforderung." Wir ziehen den Hut vor diesen Menschen und können nur unseren Dank aussprechen!