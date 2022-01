Stefan Koubek ist wohl vielen Tennisfans ein Begriff. Der gebürtige Kärntner spricht mit uns über seine Karriere und sein Leben in der „Tennispension“.

Bereits mit 2,5 Jahren machte Stefan Koubek seine ersten Erfahrungen auf dem Tennisplatz. „Meine Eltern haben damals hobbymäßig Tennis gespielt und wenn man da als Zwei- oder Dreijähriger mit ist, nimmt man halt einmal einen Schläger in die Hand und macht damit die ersten Kontakte mit dem Sport“, erinnert er sich an seine Anfänge. Die ersten Trainerstunden hat Koubek aber erst einige Jahre später, mit sechs Jahren, am Tennisplatz des VAS in St. Martin genommen. Damit begann auch seine Karriere, denn bereits mit neun Jahren konnte er das erste Kleinfeldturnier gewinnen, was auch zu seinem Einstieg in den Kärntner Tennisverband führte und bereits mit einem österreichischen Vizestaatsmeistertitel in der Klasse U10 gekrönt wurde.

Von Klagenfurt in die Südstadt

Sein Werdegang führte Stefan Koubek vom VAS weiter zum ASKÖ, VSV und schließlich zur Sport Union nach Klagenfurt. Nach der Volks- und Hauptschule in Villach wechselte der junge Koubek für ein Jahr an die Handelsschule nach Klagenfurt. Mit 15 Jahren wurde er österreichischer Hallenmeister in der Klasse U16. Das war auch der Eintritt in den Österreichischen Tennisverband und damit war auch der Weg für ihn in die Südstadt geebnet. Von dort aus begann eine großartige Tenniskarriere.

Karriere-Highlights

In seiner eindrucksvollen Karriere kann der 44-Jährige auf einige Highlights zurückblicken. Angefangen mit dem Jugendeuropameister im zarten Alter von 16 Jahren in Hartberg, das zu seinen ersten internationalen Turnieren zählte, danach der Turniersieg in Atlanta im Jahr 1999. „Eines meiner persönlichen Highlights war sicher das Semifinale in der Wiener Stadthalle, als ich im Viertelfinale Roger Federer geschlagen habe. Im Nachhinein weiß man erst, was das wirklich wert war, jemanden wie Federer auf seiner Liste zu haben“, so Koubek stolz. Weiter ging es mit zahlreichen Davis Cup-Einsätzen, einem Viertelfinale bei den Australian Open und der Krönung: die Top 20 der Welt-Platzierung im März 2000.

Allrounder

Begonnen hat Stefan Koubek auf Sand. „Angefangen habe ich auf Sand, das war anfangs auch mein Lieblingsbelag. Alles andere war zu Beginn meiner Karriere eine Katastrophe für mich. Mit der Zeit habe ich mich aber zum Allrounder entwickelt und gegen Ende habe ich sogar lieber auf dem Hard-Court gespielt“, erzählt uns Koubek. Neben seiner aktiven Tenniskarriere, hatte und hat der gebürtige Kärntner natürlich ein ganz spezielles Hobby. „Wie es sich für einen Kärntner gehört, habe ich eine gewisse Affinität zum Eishockey. Aber natürlich nie professionell, ich bin ein typischer ‚Teichhackler‘, wie man so schön sagt und ich spiele auch jetzt noch ein- bis zweimal pro Woche in Wien bei einer Hobbymannschaft“, grinst der Wahl-Wiener.

Heimatverbundenheit

„Ich wäre gerne viel öfter in Kärnten. Ich liebe die Heimat und ich verbringe immer meinen Sommerurlaub hier“, so der Vater eines achtjährigen Sohnes. Damit der gebürtige Kärntner mehr Zeit in der Heimat verbringen kann, spielt der Davis Cup-Trainer in der Landesliga in Fresach mit und pendelt für die Spiele von Wien nach Kärnten. „Ich hab‘ mir vorgenommen, immer wenn ich spiele, eine Nacht in der Heimat anzuhängen, das gelingt mir zwar nicht immer, aber ich arbeite daran“, lacht er.

Dankbarkeit

Großen Anteil an der erfolgreichen Karriere von Stefan Koubek hatten vor allem seine Eltern. „Erst im Nachhinein wird einem klar, was die Eltern alles bereit sind zu geben, damit das Kind erfolgreich ist. Man selbst steht am Tennisplatz, hat Spaß, fühlt sich teilweise als großer Star und in dieser Zeit vergisst man aber oft darauf, dass im Hintergrund jemand steht, der sein komplettes Leben nach einem richtet, der einen auf diverse Tennisplätze chauffiert, der die finanzielle Unterstützung bietet. Das waren meine Eltern. Meine Mutter ist überall mit mir hingefahren, mein Vater hat mich finanziell immer unterstützt, dafür möchte ich auf diesem Wege Danke sagen, das ist nicht selbstverständlich“, so Koubek. Welchen Tipp hat Stefan Koubek für zukünftige Tennisspieler? „Ich hätte nicht gedacht, dass ich das einmal sage, aber die Schulbildung ist das A und O, denn es wird auch eine Zeit nach der aktiven Karriere geben. Ansonsten kann ich nur sagen, Kinder sollten so lange wie möglich multisportiv unterwegs sein. Ich sehe das auch bei meinem Sohn, er probiert alles aus und vielleicht kristallisiert sich dann irgendwann eine Vorliebe heraus, die wir dann ganz besonders fördern werden. Es ist einfach wichtig, dass Kinder Spaß am Sport haben, der Moment, wenn der Sport zum Beruf wird, kommt früh genug“, so der Tennisspieler abschließend.