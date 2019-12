Kindertheater-Premiere: Das Theater "KuKuKK" spielt ab 28. Dezember eine kindergerechte Adaption von Shakespeares "Romeo und Julia".

KLAGENFURT (chl). Mit der Premiere des neuen Kindertheaterstücks „Romeo und Julia“ geht das vom Land ausgerufene Schwerpunktjahr „TaPeThe“ (http://www.tapethe.at) zu Ende. Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser stellte 2019 Tanz, Performance und Theater (TaPeThe) Theater und Tan für Kinder und Jugendliche in den Fokus.

Die letzte Premiere im Tapethe-Jahr ist „Romeo und Julia“, für alle ab sechs, nach William Shakespeare in der Fassung von Magrit Bischof, Werner Bodinek und Ueli Blum, produziert vom „Theater Kukukk" (www.kukukk). Es spielen (erstmals nach der Babypause!) Sabine Kristof-Kranzelbinder, Michael Kristof-Kranzelbinder, Mathias Krispin Bucher; Regie führt Nika Sommeregger.

Premiere ist am 28. Dezember, Aufführungen bis 19. Jänner.

Shakespeare für Kids

Und darum geht’s: Verona vor rund 500 Jahren - zwei Liebende, die nicht zusammenkommen dürfen, weil ihre Familien verfeindet sind. Kindgerecht aufbereitet erzählt das Theater Kukukk die Geschichte gegenwartsnah und zeigt auf, dass Vorurteile heute wie damals großen Schaden anrichten können. Mit vielen original Shakespeare-Passagen, noch mehr Humor und ganz viel Live-Musik begeben sich die Darsteller auf die Spuren des weltberühmten Autors.

ZUR SACHE

„Romeo und Julia“, nach William Shakespeare, für alle ab sechs Jahren

Regie: Nika Sommeregger |

Mit: Sabine Kristof-Kranzelbinder, Michael Kristof-Kranzelbinder, Mathias Krispin Bucher

Spielort: Kammerlichtspiele, Klagenfurt (Adlergasse 1)

Premiere: 28. Dezember, 16 Uhr

Aufführungen: 2., 3., 4., 5., 11., 12., 18., 19. Jänner, jeweils 16 Uhr

Schulvorstellungen auf Anfrage!

Karten: 0660/2161966, karten@theater-kukukk.at; www.theater-kukukk.at