Zu einer Auseinandersetzung mit Körperverletzung unter Jugendlichen kam es am Montagabend in Klagenfurt.

KLAGENFURT. Am 27. Dezember 2021 um 19 Uhr vereinbarten eine 17 und eine 18-Jährige, beide aus Klagenfurt, ein klärendes Gespräch auf einem Parkplatz in Klagenfurt. Laut Angaben der 17-Jährigen traf sich ihr nunmehriger Ex-Freund während ihrer gemeinsamen Beziehung auch mit der 18-Jährigen. Kaum am Parkplatz angekommen gingen die Mädchen sofort aufeinander los, rissen sich zu Boden und schlugen aufeinander ein. Letztendlich mussten die beiden verletzt ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden. Sie werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Dorgen sichergestellt

Die Mädchen wurden zu diesem Treffen von jeweils mehreren Freunden begleitet. Beim Versuch die Raufenden zu trennen, wurden zwei Freundinnen der beiden leicht verletzt. Im Zuge dieser Amtshandlungen wurde in der Handtasche der 17-Jährigen Cannabiskraut und Cannabisharz gefunden. Im Auto ihres 21-jährigen Begleiters konnten die Beamten Cannabiskraut, Kokain und verschreibungspflichtige Medikamente sicherstellen. Sie werden ebenfalls der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.