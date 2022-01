Zum heutigen Angriff eines 28-jährigen Armeniers, es handelte sich dabei um einen Asylwerber, auf eine 62-jährige Frau in der Nähe der City Arkaden in Klagenfurt macht auch Bürgermeister Christian Scheider deutliche Ansagen.

KLAGENFURT. Zur furchtbaren Gewalttat in der Klagenfurter Innenstadt (wir berichteten) meldet sich nun auch Bürgermeister Christian Scheider zu Wort. Dass der Mann Asylwerber ist, wirft laut dem Stadtoberhaupt erneut eine Debatte zu diesem Thema auf. Scheider erklärt dazu: "Wir gewähren diesen Menschen in unserer Heimat Zuflucht und Hilfe. Solche Taten können nicht die Antwort darauf sein. Als Bürgermeister fordere ich die sofortige Abschiebung des gewalttätigen Asylwerbers und eine sicherheitstechnische Überprüfung aller Asylwerber, die sich in Klagenfurt befinden.".

"War in einer Wohnung untergebracht"



Scheider versichert meinBezirk gegenüber im Gespräch, dass der Asylwerber nicht in der Sirius-Halle untergebracht war, sondern in einer Wohnung. Wie lange er bereits in Österreich war, konnte er noch nicht sagen. Der Bürgermeister will nun auch generell neue Handlungen gesetzt sehen: "Das Land Kärnten, Polizei und die Stadt Klagenfurt müssen sich nächste Woche zusammensetzen und klären, wo man hier nachschärfen kann", stellt Scheider klar.