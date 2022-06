Die gebürtige Mühlviertlerin Claudia Plakolm, Jugend-Staatssekretärin und aktuell auch jüngstes Regierungsmitglied, war gemeinsam mit dem Kärntner JVP-Obmann Julian Geier im Rahmen ihres Antrittsbesuchs zum Interview in Klagenfurt.

KÄRNTEN. Plakolm zeigt sich verliebt in Kärnten: Wenn sie an das südlichste Bundesland denkt, erinnert sie sich sofort an ihren letzten Freizeitaufenthalt in St. Kanzian am Klopeinersee: "Wir haben hier Urlaub am Bauernhof gemacht, obwohl ich selbst vom Bauernhof komme", lacht die Mühlviertlerin. "Ihr lebt wirklich da, wo andere Urlaub machen."

"In Kärnten geht's arg zu"

Angesprochen auf die große Politikverdrossenheit insbesondere bei den Jungen in Kärnten sieht Plakolm den Grund dafür im Ton, der in der Politik vorherrsche. "In Kärnten geht´s dahingehend besonders arg zu, wir müssen den Jungen daher wieder eine Perspektive zur Politik geben", ergänzt Geier. Ein eigenes Unterrichtsfach rund um Politische Bildung sollte hier laut beiden ebenfalls entgegensteuern können.

"Wohnen kaum leistbar"

Das Thema "leistbares Wohnen" für Junge in Kärnten ist laut Plakolm hier "eines der drängendsten Themen, insbesondere seit der Pandemie". Man habe top ausgebildete junge Leute, die sich hier weder in der Stadt noch am Land ein Eigenheim leisten könnten: "Das passt einfach nicht zusammen", meint die Staatssekretärin, die im umgesetzten Bestellerprinzip bei Maklergebühren bereits einen ersten Schritt in die richtige Richtung sieht. Geier sieht die Verantwortung aber auch auf Landesebene: "In Klagenfurt liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis bereits bei 139 Euro, hier muss im Land die Wohnbauförderung neu aufgestellt werden und es wird auch zinslose Kredite vom Land geben müssen."

"Landflucht bekämpfen"

Ein ebenfalls brennendes Thema, die Landflucht, liege Plakolm besonders am Herzen: "Kärnten ist hier ähnlich betroffen wie meine Heimat im Mühlviertel. Wir müssen unbedingt Regionen-Gerechtigkeit schaffen, sodass alle dieselben Chancen haben." Der Schlüssel dazu sei Infrastruktur, insbesondere hinsichtlich des Verkehrs. Besonders sollte man laut der Staatssekretärin auch auf die Vereine achten, da diese die Jungen am Land verwurzeln würden. Man müsse aber auch hier ansetzen und den Freiwilligen Feuerwehren und Vereinen Erleichterungen ermöglichen. Darüber hinaus müsse "jedes abgelegene Dorf in Kärnten eine schnelle Breitbandinternetverbindung haben". Auch die Koralmbahn solle man, so Geier, für Kärnten als Chance sehen, die Abwanderung zu bremsen.

"Gibt Lehrstellenüberhang"

Hinsichtlich des Arbeitsmarktes weist Plakolm auf den Lehrstellenüberhang in Kärnten hin, Betriebe müssten sich daher der gewünschten Flexibilität anpassen. Dass diese oft noch nicht ausreichend gegeben ist, meint Geier etwa auch beim Land Kärnten zu erkennen: "Man muss hier vonseiten des Arbeitgebers flexibler werden, um künftig die besten Köpfe zu bekommen."