Wann reagieren die Lebensmittel-Handelsketten mit (sichtbaren) Maßnahmen, um aktuell auch die Ansteckungsgefahren in diesen Bereichen zu reduzieren?

Für viele Lebensmittelkunden ist nicht nachvollziehbar, dass die Handelsketten aktuell noch nicht bestimmte Selbstbedienungsbereiche wie z.B. den SB-Bereich für Backwaren, die diversen Salattheken etc. auf "vorübergehend nur mit Bedienung" umgestellt haben.

Und welche Möglichkeiten gibt es mit den Einkaufwagen etc., wer reinigt (desinfiziert), wie oft?