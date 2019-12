Katholische und evangelische Kirche eint in Kärnten die Erneuerung des ureigensten Anspruchs, sich für die Armen in der Gesellschaft einzusetzen. Gerade zu Weihnachten müssen wir uns einmal mehr in Erinnerung rufen: Wir alle können dazu beitragen.



Dort, wo die Kluft zwischen Arm und Reich größer wird, wachsen Spannungen und Konflikte sind vorprogrammiert. Gerade zu Weihnachten, dem Fest der Nächstenliebe, sind wir alle aufgerufen, uns diese Worte zu Herzen zu nehmen. Worte, ausgesprochen von Manfred Sauer, Superintendent der evangelischen Kirche in Kärnten, im Weihnachtsinterview mit der WOCHE Kärnten. Richten wir den Blick der Mahnung ins Ausland: Die Gelbwesten-Bewegung in Frankreich etwa war (unter anderem) ein Zeichen des Protests gegen die auseinanderklaffende Lohnschere.

Gerechtigkeit schaffen



Die Politik ist gefordert, einen Ausgleich, eine Gerechtigkeit zu schaffen. Die Kirche ist gefordert, weil das Evangelium als Botschaft an die Armen dazu verpflichtet. Gefordert sind in der Gesellschaft jedoch wir alle. Wie sagte Josef Marketz, designierter Bischof der katholischen Kirche in Kärnten, bei seinem ersten öffentlichen Auftritt Anfang Dezember: „Jeder Priester soll einen Armen als Freund haben.“ Folgen wir alle diesem Beispiel.

Frohe Weihnachten



Ob das hilft? Ja. Solidarität stärkt das Miteinander und letztendlich die Gesellschaft. In diesem Sinne wünscht Ihnen die Redaktion der WOCHE frohe Weihnachten.