Die Kärntner Polizei benötigt ein Einsatztrainingszentrum, damit die Menschen auch im neuen Jahr ihr subjektives Sicherheitsgefühl nicht verlieren.



Im Jahr 2018 sank die Kriminalität in Kärnten um 8,5 Prozent, gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote um 3,5 auf den bisherigen Höchststand von 58,9 Prozent an. Obwohl die Bilanz noch nicht ausgewertet ist, kündigt Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß im Interview mit der WOCHE Kärnten an, dieses hohe Niveau im Jahr 2019 beibehalten zu haben.

Gefährliche Einsätze



Damit die Polizei diesen kontinuierlichen Weg fortsetzen kann, ist der Ausbau polizeilicher Infrastruktur unerlässlich. Ihren Wunsch nach einem Einsatztrainingszentrum in Kärnten möge die neue Bundesregierung, in welcher Konstellation auch immer, erhören. Um Polizisten gewissenhaft auf gefährliche Einsätze vorbereiten und folglich das subjektive Sicherheitsgefühl der Kärntner weiter heben zu können.

In diesem Sinne wünscht Ihnen die Redaktion der WOCHE einen guten Rutsch in ein sicheres neues Jahr 2020.